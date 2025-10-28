Los récords que se rompieron en el histórico juego 3 de la Serie Mundial 2025 de los Dodgers y Blue Jays

El Dodger Stadium fue testigo de un duelo que ya se considera legendario. Los Angeles Dodgers vencieron 6-5 a los Toronto Blue Jays en el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 , tras 18 entradas de pura resistencia, estrategia y récords, con Shohei Ohtani como protagonista absoluto.

El encuentro se extendió hasta altas horas del lunes, repitiendo la hazaña del histórico partido de 2018, también disputado en ese mismo estadio y con el mismo número de entradas.

Once in a lifetime 'til Freddie says he wants it twice. #WorldSeries pic.twitter.com/GvyGCByV71 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 28, 2025

¿El mejor partido en la historia de la Serie Mundial?

El mánager Dave Roberts resumió el sentir de todos: “Fue uno de los mejores partidos de la Serie Mundial de todos los tiempos. Estoy agotado”.

Y no era para menos: ningún encuentro en la historia moderna había visto a un jugador embasarse nueve veces ni una actuación tan dominante por parte de un bateador que además debía abrir al día siguiente como lanzador.

Shohei Ohtani, el protagonista de todos los récords

Ohtani volvió a desafiar la lógica. El japonés conectó dos jonrones y dos dobles, además de recibir cinco bases por bolas, lo que le permitió estar en circulación nueve veces, un récord absoluto en postemporada.

Su actuación ofensiva fue tan descomunal que eclipsó cualquier otro detalle del partido.

“Está agotado, pero estará listo para lanzar mañana”, dijo Roberts sobre el fenómeno japonés, quien abrirá el juego 4 pese al maratón físico del lunes.

Ohtani, que ya había hecho historia en temporada regular al lograr 50 jonrones y 50 bases robadas, continúa ampliando su leyenda en octubre.

El juego más largo y exigente de la Serie Mundial

Con 18 entradas, 11 carreras y más de siete horas de juego, el tercer duelo de la serie igualó el récord del partido más largo en la historia del “Clásico de Otoño”.

Ambos equipos utilizaron prácticamente a todos sus lanzadores disponibles, además de jugadores como el receptor de los Dodgers, Will Smith, completaron el encuentro completo detrás del plato, algo que no ocurría desde 2018.

Por el lado de Toronto, el mexicano Alejandro Kirk destacó con un jonrón de tres carreras y once entradas atrapadas, mientras que George Springer encendió las alarmas al salir con molestias en el costado derecho.

Los dodgers logran récord económico y deportivo

La victoria no solo tiene valor deportivo. De acuerdo con la MLB, el campeón de la Serie Mundial 2025 podría repartir hasta 35 millones de dólares entre sus jugadores, aunque el monto total para los equipos en la postemporada podría superar los 130 millones, una cifra sin precedentes.

Con Ohtani liderando al equipo, los Dodgers no solo buscan el anillo, sino consolidar un proyecto con un bicampeonato que combina genialidad deportiva, innovación financiera y un impacto económico sin igual.

¿Dónde ver el juego 4 de la Serie Mundial 2025?

El juego 4 de la Serie Mundial 2025 entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se disputará esta noche a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Dodger Stadium. Los aficionados podrán seguir la transmisión por Disney Plus .

Shohei Ohtani abrirá como lanzador tras su histórica actuación ofensiva del lunes. Se espera un lleno total y gran audiencia en México, donde el fenómeno japonés ha ganado una enorme base de seguidores.

