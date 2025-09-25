La historia de Theo Ferreira, el niño que se ha convertido en el deportista más joven en firmar con Nike

La búsqueda de talento en jugadores jóvenes ha llegado muy lejos. Hace años era común encontrar “joyas” a sus 15 o 17 años, pero la historia del brasileño Theo Ferreira se salió del molde con amplia diferencia. A sus 7 años, Theo acaba de firmar contrato con Nike y es una promesa del futbol.

Las redes sociales fueron vitales para descubrir a este jugador de futsala, quien ha demostrado tener una enorme habilidad con el balón y un carisma que le ha valido para tener miles de seguidores a su corta edad.

¿Quién es Theo Ferreira y qué tan bueno es?

Theo juega futsala con el equipo de Palmeiras en Brasil, tiene 7 años y ha sorprendido por su enorme capacidad para controlar el balón, regatear y definir; de hecho, ha hecho jugadas que muchos adultos no son capaces de lograr y esto ha despertado el interés de varios equipos.

Desde hace décadas, Brasil ha sido un semillero de talento en cuanto a futbolistas, con una magia única en el mundo, es por eso que los reflectores se han puesto sobre Theo Ferreira, quien porta el dorsal 10 del Palmeiras y que desde sus seis años ha demostrado ser un jugador diferencial en cada partido.

Controla el balón, amaga, hace sombreritos, túneles e incluso algunos golazos; la manera en la que lleva pegado el esférico al pie es algo impropio de un niño de 7 años y es por eso que Nike ha apostado por él desde su corta edad. Si te preguntas cómo juega, aquí va un resumen:

¿Quién tenía el récord de atleta más joven en firmar con Nike?

En el 2021, el también brasileño Kauan Basile, del Santos, firmó contrato con Nike , también como una increíble joven promesa, solo que él tenía 8 años cuando firmó; ahora el récord le pertenece a Theo Ferreira, quien lo hizo a los 7.