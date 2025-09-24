Noches mágicas de Liga MX: Así quedó la tabla luego de la jornada doble
a jornada a mitad de semana fue muy atípica, con muchos goles, partidazos y algunas jugadas que serán recordadas hasta el final del torneo de la Liga MX.
Cruz Azul sigue como líder de la Liga MX , pero la tabla general tuvo varios movimientos luego de la jornada 10 a mitad de semana, con grandes sorpresas en la mayoría de los encuentros.
Mientras algunos equipos siguen ahogados en el fondo de la tabla, otros encontraron un respiro con esta jornada, además de que se confirma que los favoritos al título siguen en lo alto de la competición.
Tabla general de la Liga MX tras la jornada 10
- Cruz Azul / 24 puntos / +9 goles
- Toluca / 22 puntos / +13 goles
- Monterrey / 22 puntos / +7 goles
- Tigres / 19 puntos / +10 goles
- América / 19 puntos / +8 goles
- Xolos / 17 puntos / +9 goles
- Juárez / 15 puntos / +1 gol
- Pachuca / 14 puntos / +1 gol
- Pumas / 13 puntos / 0 goles
- León / 12 puntos / -6 goles
- Atlético San Luis / 11 puntos / 0 goles
- Chivas / 11 puntos / -3 goles
- Necaxa / 9 puntos / -8 goles
- Santos / 8 puntos / -5 goles
- Mazatlán / 8 puntos / -5 goles
- Querétaro / 8 puntos / -7 goles
- Atlas / 7 puntos / -9 goles
- Puebla / 5 puntos / -15 goles
Recordemos que los primeros seis lugares avanzan directamente a la Liguilla, mientras que los equipos del 7 al 10 se enfrentan en el Play-In por los últimos boletos para la ‘Fiesta Grande’.
Los favoritos al título de la Liga MX
Antes de comenzar el partido se habló de ellos por la enorme diferencia de plantillas que tienen en comparación a los demás equipos de la Ligua. Ahora, luego de 10 jornadas, se confirma su condición de favoritos al título: Cruz Azul, Toluca, Monterrey, América y Tigres.
Esos cinco equipos se han convertido en los más habituales en la liguilla y parece que la historia se repetirá este Apertura 2025, aunque otros equipos seguirán buscando dar la sorpresa.
Los próximos partidos de la Liga MX
Por si fuera poco, la emoción del futbol mexicano seguirá en un par de días, con la siguiente jornada 11:
Viernes 26 de septiembre:
- Juárez vs León / 19:00 horas
- Puebla vs Chivas / 21:00 horas
Sábado 27 de septiembre:
- Pachuca vs San Luis / 17:00 horas
- Atlas vs Necaxa / 17:00 horas
- Monterrey vs Santos / 19:00 horas
- Toluca vs Mazatlán / 19:00 horas
- América vs Pumas / 21:00 horas
Domingo 28 de septiembre:
- Querétaro vs Tigres / 17:00 horas
- Tijuana vs Cruz Azul / 21:05 horas
