Noches mágicas de Liga MX: Así quedó la tabla luego de la jornada doble

Cruz Azul sigue como líder de la Liga MX , pero la tabla general tuvo varios movimientos luego de la jornada 10 a mitad de semana, con grandes sorpresas en la mayoría de los encuentros.

Mientras algunos equipos siguen ahogados en el fondo de la tabla, otros encontraron un respiro con esta jornada, además de que se confirma que los favoritos al título siguen en lo alto de la competición.

Tabla general de la Liga MX tras la jornada 10

Cruz Azul / 24 puntos / +9 goles Toluca / 22 puntos / +13 goles Monterrey / 22 puntos / +7 goles Tigres / 19 puntos / +10 goles América / 19 puntos / +8 goles Xolos / 17 puntos / +9 goles Juárez / 15 puntos / +1 gol Pachuca / 14 puntos / +1 gol Pumas / 13 puntos / 0 goles León / 12 puntos / -6 goles Atlético San Luis / 11 puntos / 0 goles Chivas / 11 puntos / -3 goles Necaxa / 9 puntos / -8 goles Santos / 8 puntos / -5 goles Mazatlán / 8 puntos / -5 goles Querétaro / 8 puntos / -7 goles Atlas / 7 puntos / -9 goles Puebla / 5 puntos / -15 goles

Recordemos que los primeros seis lugares avanzan directamente a la Liguilla, mientras que los equipos del 7 al 10 se enfrentan en el Play-In por los últimos boletos para la ‘Fiesta Grande’.

Los favoritos al título de la Liga MX

Antes de comenzar el partido se habló de ellos por la enorme diferencia de plantillas que tienen en comparación a los demás equipos de la Ligua. Ahora, luego de 10 jornadas, se confirma su condición de favoritos al título: Cruz Azul, Toluca, Monterrey, América y Tigres.

Esos cinco equipos se han convertido en los más habituales en la liguilla y parece que la historia se repetirá este Apertura 2025, aunque otros equipos seguirán buscando dar la sorpresa.

Los próximos partidos de la Liga MX

Por si fuera poco, la emoción del futbol mexicano seguirá en un par de días, con la siguiente jornada 11:

Viernes 26 de septiembre:



Juárez vs León / 19:00 horas

Puebla vs Chivas / 21:00 horas

Sábado 27 de septiembre:



Pachuca vs San Luis / 17:00 horas

Atlas vs Necaxa / 17:00 horas

Monterrey vs Santos / 19:00 horas

Toluca vs Mazatlán / 19:00 horas

América vs Pumas / 21:00 horas

Domingo 28 de septiembre:



Querétaro vs Tigres / 17:00 horas

Tijuana vs Cruz Azul / 21:05 horas