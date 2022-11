Esto opina Bivol de Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez antes de su pelea

Dmitry Bivol y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez pelearán por el título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y Dmitry Bivol se medirán en las 175 libras y será la segunda vez que el ruso exponga su cinturón, la primera fue cuando derrotó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en mayo de este mismo año.

¡ATENCIÓN! Este sábado se enfrentan en un duelo alto calibre, Dmitry Bivol ante 'Zurdo' Ramírez.



🗓️ 5 de noviembre

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez es un mexicano más

El pugilista ruso Dmitry Bivol no se ha expresado muy bien del peleador mexicano a quien enfrentará en Abu Dabi, pues en una entrevista para la cadena de box Matchroom boxing expresó que “No me importa lo que quiera, es solo otro mexicano” menospreciando al ‘Zurdo’ y dando a entender que su título no corre ningún peligro.

A pesar de lo polémico de su comentario sobre el ‘Zurdo’, el campeón en la AMB reconoció que no será rival fácil debido a sus características físicas: “Es alto, tiene una buena pegada, no es un peleador fácil”, dijo el ruso, sin embargo sobre si el mexicano será quien cobre venganza de la derrota de ‘Canelo’, el europeo dijo que a “Zurdo le gusta hablar mucho” y que la pelea se volvió importante por el significado que le quiere dar el boxeo mexicano.

¿Cuándo pelean Dmitry Bivol vs Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez?

La pelea entre Dmitry Bivol y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez será una gran función de box y se dará el próximo sábado 5 de noviembre, batalla que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca 7 en la casa del boxeo.

