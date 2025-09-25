inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
adn Deportes
Video

¡Oficial! México enfrentará a Argentina en partido de preparación rumbo al Mundial 2026

Argentina enfrentará a México en un amistoso previo al Mundial 2026, 15 días antes del inicio del torneo, aún sin fecha oficial.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

A menos de un año del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, las selecciones buscan partidos de preparación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

  • La AFA confirmó que Argentina enfrentará a México como parte de su preparación, aproximadamente 15 días antes del inicio del Mundial 2026, aunque no será durante la Fecha FIFA de marzo.
  • La Albiceleste, vigente campeona tras Qatar 2022, fue de las primeras en clasificar al Mundial 2026 por Conmebol y se prepara para la que podría ser la última Copa de Lionel Messi.
  • La Selección Mexicana tiene confirmados encuentros ante Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay; se pretende que Portugal sea rival en marzo para la reinauguración del Estadio Azteca, sin confirmación oficial.
  • Argentina aún no define si jugará la Finalissima contra España, prevista para marzo, ya que no hay fecha exacta ni confirmación oficial.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Selección Mexicana
Argentina
Deportes
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!