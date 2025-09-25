¡Oficial! México enfrentará a Argentina en partido de preparación rumbo al Mundial 2026

A menos de un año del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, las selecciones buscan partidos de preparación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



La AFA confirmó que Argentina enfrentará a México como parte de su preparación , aproximadamente 15 días antes del inicio del Mundial 2026, aunque no será durante la Fecha FIFA de marzo.

, aproximadamente 15 días antes del inicio del Mundial 2026, aunque no será durante la Fecha FIFA de marzo. La Albiceleste, vigente campeona tras Qatar 2022, fue de las primeras en clasificar al Mundial 2026 por Conmebol y se prepara para la que podría ser la última Copa de Lionel Messi.

y se prepara para la que podría ser la última Copa de Lionel Messi. La Selección Mexicana tiene confirmados encuentros ante Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay ; se pretende que Portugal sea rival en marzo para la reinauguración del Estadio Azteca, sin confirmación oficial.

; se pretende que sea rival en marzo para la reinauguración del Estadio Azteca, sin confirmación oficial. Argentina aún no define si jugará la Finalissima contra España, prevista para marzo, ya que no hay fecha exacta ni confirmación oficial.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.