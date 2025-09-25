¡Oficial! México enfrentará a Argentina en partido de preparación rumbo al Mundial 2026
Argentina enfrentará a México en un amistoso previo al Mundial 2026, 15 días antes del inicio del torneo, aún sin fecha oficial.
A menos de un año del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, las selecciones buscan partidos de preparación.
- La AFA confirmó que Argentina enfrentará a México como parte de su preparación, aproximadamente 15 días antes del inicio del Mundial 2026, aunque no será durante la Fecha FIFA de marzo.
- La Albiceleste, vigente campeona tras Qatar 2022, fue de las primeras en clasificar al Mundial 2026 por Conmebol y se prepara para la que podría ser la última Copa de Lionel Messi.
- La Selección Mexicana tiene confirmados encuentros ante Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay; se pretende que Portugal sea rival en marzo para la reinauguración del Estadio Azteca, sin confirmación oficial.
- Argentina aún no define si jugará la Finalissima contra España, prevista para marzo, ya que no hay fecha exacta ni confirmación oficial.
