Primer técnico fuera del torneo Apertura 2025 de Liga MX; Gonzalo Pineda se depide del Atlas

Los buenos resultados no acompañaron a Gonzalo Pineda en su paso por Atlas y ahora el estratega mexicano ha dejado el cargo luego de presentar su renuncia. Pineda decidió ponerle fin a su ciclo luego de haber perdido 3-0 ante Pachuca en la jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Han pasado decenas de entrenadores por el banquillo de Atlas y solo uno ha podido ganar el título de la Liga MX en los últimos 60 años, tal fue el caso de Diego Cocca; desde entonces, la directiva ha buscado repetir el éxito con diferentes nombres, pero ninguno ha funcionado. Ahora, Gonzalo Pineda se une a la lista de los técnicos que intentaron marcar diferencia en Atlas y no lo lograron.

Gonzalo Pineda renuncia al Atlas

El club hizo oficial la salida del estratega a través de un comunicado oficial: “Gonzalo Pineda ha dejado de ser Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia ante la Directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”, escribieron.

“Atlas FC agradece a Gonzalo Pineda y su Cuerpo Técnio el compromiso demostrado durante su etapa al frente de los ‘Rojinegros’, y les desea éxito en sus futuros proyectos”, señalaron. De igual manera, aseguran que el Comité Deportivo ya comenzó con el proceso para designar a un nuevo técnico, sin brindar más detalles al respecto.

La trayectoria de Gonzalo Pineda

Atlas no pudo ser el equipo con el que Pineda se consagrara como director técnico en el futbol mexicano. Si bien su carrera tiene “poco tiempo” de haber comenzado, había dado algunos destellos importantes. Hasta ahora, los equipos por los que ha pasado son:



Seattle Sounders

Atlanta United

Atlas

Con Seattle fue auxiliar; Atlas es apenas el segundo equipo en su carrera como estratega y espera encontrar una revancha más adelante.

