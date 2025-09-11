Johan Vázquez renovó con el Genoa hasta 2028

Johan Vásquez, defensa central mexicano y capitán del Genoa, ha dado un paso firme en su carrera al renovar contrato con el club italiano hasta 2028. Su solidez en la Serie A y su papel en la selección mexicana lo consolidan como uno de los referentes del futbol nacional en Europa.

El Genoa oficializó la extensión de contrato de Johan Vásquez, quien se mantendrá como pieza clave del club rojiazul en los próximos años.

en los próximos años. El sonorense, con apenas 26 años, porta el gafete de capitán bajo la dirección del francés Patrick Vieira , campeón del mundo en 1998.

, campeón del mundo en 1998. La temporada pasada disputó 26 partidos, anotó dos goles y actualmente está valuado en unos 14 millones de euros , consolidándose como uno de los defensas mexicanos más destacados en Europa.

, consolidándose como uno de los defensas mexicanos más destacados en Europa. Con 38 apariciones en el ‘Tricolor’ , ha participado en torneos como Copa Oro, Nations League, Copa América y Tokio 2020, donde ganó la medalla de bronce.

, ha participado en torneos como Copa Oro, Nations League, Copa América y Tokio 2020, donde ganó la medalla de bronce. A pesar del interés de equipos de Inglaterra, Portugal e incluso la Juventus, Vásquez priorizó su continuidad en el Genoa, valorando el respaldo de la afición y la directiva.

