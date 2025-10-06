inklusion.png Sitio accesible
¿Qué es el tee de golf y por qué se llama así?

Su nombre proviene del holandés “tuitje” por montones cónicos de arena. Fue inventado en 1889 como placa de goma por Bloxsom y Douglas y evolucionó en 1920.

Actualizado el 06 octubre 2025 14:58hrs
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • También conocido como peg o clavija, es un accesorio fundamental para el golpe de salida o drive en el campo de golf
  • Eleva la bola unos centímetros sobre la hierba para un contacto limpio con el palo driver
  • Antes los jugadores usaban montones de arena húmeda o tierra para formar una pirámide
  • La historia del tee de golf comienza en 1889 con la primera patente de William Bloxsom y Arthur Douglas
  • El origen del nombre deriva del holandés “tuitje” (tytee), refiriéndose a la forma cónica de los pequeños montones de arena
  • Hoy, los tees de golf vienen en madera, plástico o bioplástico, adaptados a diferentes alturas para fairway, rough o bunkers
