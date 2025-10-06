¿Qué es el tee de golf y por qué se llama así?
Su nombre proviene del holandés “tuitje” por montones cónicos de arena. Fue inventado en 1889 como placa de goma por Bloxsom y Douglas y evolucionó en 1920.
Actualizado el 06 octubre 2025 14:58hrs
- También conocido como peg o clavija, es un accesorio fundamental para el golpe de salida o drive en el campo de golf
- Eleva la bola unos centímetros sobre la hierba para un contacto limpio con el palo driver
- Antes los jugadores usaban montones de arena húmeda o tierra para formar una pirámide
- La historia del tee de golf comienza en 1889 con la primera patente de William Bloxsom y Arthur Douglas
- El origen del nombre deriva del holandés “tuitje” (tytee), refiriéndose a la forma cónica de los pequeños montones de arena
- Hoy, los tees de golf vienen en madera, plástico o bioplástico, adaptados a diferentes alturas para fairway, rough o bunkers