Lista y detalles de todos los balones del Mundial hasta el Trionda para el 2026

El pasado 2 de octubre la marca Adidas y la FIFA revelaron el Trionda, artículo oficial que se une a la colección de los balones del Mundial y con el cual se disputará toda la justa del próximo 2026 en territorio de los Estados Unidos (EUA), México y Canadá.

El esférico con el que se disputará la próxima Copa del Mundo, se une los balones bautizados como Al Rihla, Telstar 18, Brazuca, Jabulani, Teamgeist y el resto de los modelos con los que se han jugado estos torneos internacionales a nivel selecciones del máximo organismo rector del futbol.

¿Cuándo empezaron los nombres y modelos especiales de los balones del Mundial?

Los nombres y modelos especiales de los balones del Mundial comenzaron con el Telstar de la Copa del Mundo de México 1970, pues fue en esa edición del torneo que la FIFA buscó comenzar a generar una mayor identidad a nivel global sobre el campeonato de selección de futbol.

Y es que en los torneos de Uruguay 1930, el primer Mundial en la historia, así como los posteriores antes de llegar a México 1970, se utilizaban balones genéricos y de cuero fabricados en diferentes países hasta la llegada de la evolución tecnológica en este deporte.

Nombres y modelos de los balones del Mundial de la FIFA

Como bien se mencionó anteriormente, fue el Telstar de México 1970 el primero de los balones especiales para el Mundial de la FIFA. Su modelo se caracterizó especialmente por contar con pentágonos negros rodeados de héxagonos blancos que tenían el nombre del esférico, la edición de la Copa del Mundo y el nombre de la marca.

Fue hasta el Mundial de Argentina 1978 que se cambió el modelo con el balón llamado Tango River Plate, el cual se caracterizó por sus detalles en color negro. El resto de los nombres son los siguientes:

Telstar Durlast para Alemania 1974

Tango para Argentina 1978

Tango España para España 1982

Azteca para México 1986

Etrusco Unico para Italia 1990

Questra para USA 1994

Tricolore para Francia 1998

Fevernova para Cora-Japón 2002

Teamgeist para Alemania 2006

Jabulani para Sudáfrica 2010

Brazuca para Brasil 2014

Telstar 18 para Rusia 2018

Al Rihla para Qatar 2022

Trionda para el México-EUA-Canadá 2026

¿Dónde comprar los balones originales de los mundiales de la FIFA?

Es importante mencionar que hoy en día no se pueden conseguir los balones originales y nuevos de los Mundiales, sin embargo, la marca Adidas cuenta con la venta especial de todos los modelos en miniatura y paquete. Para poderlo comprar lo único que debes hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la compañía.

