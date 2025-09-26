La verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich, extécnico de Chivas y la Selección

En las últimas horas el nombre de Víctor Manuel Vucetich se convirtió en tendencia dentro de las diferentes plataformas de las redes sociales, pues a través de X se comenzó a difundir la información sobre su presunta muerte a los 70 años de edad lo cual generó mucha incertidumbre por lo delicado del caso.

Sin embargo y tras un par de horas sobre la especulación, medios deportivos y gente cercana al “Rey Midas” desmintieron esta información que comenzó a circular en plataformas de espectáculos, así como en diferentes cuentas de redes sociales.

Pese a ello, es importante señalar que de momento ni la familia ni el mismo Vucetich han mostrado una postura sobre la fake news, la cual se replicó a nivel nacional.

¿Cómo surgió el rumor sobre la muerte de Vucetich?

Los rumores sobre la supuesta muerte del exentrenador de las Chivas , la Selección Mexicana y los Rayados de Monterrey, comenzaron a surgir en publicaciones realizadas por cuentas parodia en plataformas de las redes sociales como X.

Fue gracias a una de estas bromas de “mal gusto” que se replicó la noticia sobre el deceso de Víctor Manuel Vucetich, el cual hasta hace un par de meses continuaba en activo dirigiendo a la plantilla de los Cañoneros de Mazatlán dentro de la Liga MX.

¿Cuál es el estado de salud de Víctor Manuel Vucetich?

Con los rumores en relación al estado de salud del entrenador mexicano, familiares y personas cercanas al “Rey Midas” dieron a conocer para medios nacionales que el estratega multicampeón en México goza de buen estado de salud, además de que no ha presentado afecciones de ningún tipo.

Es importante mencionar que en julio de este mismo 2025 “ Vuce ” anunció que se retiraba como entrenador de futbol profesional, esto luego de la última etapa que vivió con los cañoneros de Mazatlán.

Títulos ganados y equipos a los que dirigió Vucetich en la Liga MX

El exestratega de futbol consiguió ser campeón de la Liga MX con equipos como León, Tecos, Pachuca y Rayados de Monterrey. Entre su palmarés destacan campeonatos nacionales así como internacionales como la Concachampions.

Los campeonatos que ganó como entrenador son:

5 títulos de Liga MX

3 Copas MX

3 títulos de Concacaf Liga de Campeones con Monterre

Fake news sobre muertes de deportistas famosos

Vale la pena mencionar que en los últimos días se han difundido fake news en relación a supuestas muertes de deportistas mundialmente conocidos, pues a mediados de septiembre de este mismo 2025 surgió la falsa noticia de la muerte de Arjen Robben.

