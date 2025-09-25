Exjugador del Arsenal fallece tras accidente durante un partido en Inglaterra

El futbol inglés está de luto. Billy Vigar , delantero de 21 años y canterano del Arsenal, falleció tras sufrir un fuerte golpe durante un partido del Chichester City, equipo semiprofesional de la séptima división inglesa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El joven jugador chocó contra un muro en el duelo ante el Wingate & Finchley, correspondiente a la Isthmian League Premier Division , lo que provocó una lesión cerebral grave.

El partido fue suspendido de inmediato y Vigar fue trasladado al hospital, donde fue inducido a coma. El pasado martes se le practicó una cirugía para aumentar sus posibilidades de recuperación, pero el daño resultó irreversible y murió la mañana del jueves 25 de septiembre.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Reacciones del Chichester City y del Arsenal en redes sociales

El Chichester City emitió un comunicado donde confirmó el fallecimiento y pidió respeto a la privacidad de la familia. También señaló que “las respuestas a la actualización original muestran lo mucho que se apreciaba y quería a Billy dentro del deporte. Su familia está devastada por lo ocurrido mientras practicaba el deporte que tanto amaba”.

Por su parte, el Arsenal , club donde Vigar se formó como futbolista desde los 14 años, compartió un emotivo mensaje en memoria de su exjugador:

“Todos en el Arsenal Football Club lamentamos profundamente el trágico fallecimiento de Billy Vigar. En estos momentos tan difíciles, queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia Vigar y a sus numerosos amigos”.

Muere jugador Luke Fleurs, futbolista profesional en Sudáfrica [VIDEO] Una desafortunada noticia sacudió al futbol de Sudáfrica, luego de que se reportó la muerte del jugador de 24 años Luke Fleurs

Trayectoria de un talento británico

Billy Vigar nació en 2003 y comenzó su carrera en el Hove Rivervale FC, donde fue descubierto por ojeadores del Arsenal. En entrevistas, el delantero señaló que el día en que fue fichado por la Academia gunner fue “el más importante de su vida”.

Durante su paso por el club londinense se destacó por su amor al futbol, el orgullo de representar al Arsenal y su carácter cercano con compañeros y entrenadores.

En 2023 firmó con el Chichester City para continuar su carrera y, aunque el equipo pertenece a una división semiprofesional, Vigar buscaba consolidarse con minutos de juego y retomar una trayectoria ascendente.

La noticia ha generado conmoción en Inglaterra. Diversos clubes, asociaciones y aficionados han expresado su solidaridad con la familia y con el Chichester City. El próximo partido del equipo, programado contra el Lewes FC, fue pospuesto en señal de respeto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.