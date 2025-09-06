Guía para hacer que tu artista favorita porte el jersey de tu equipo de la Liga MX

En los últimos días se comenzaron a hacer tendencia imágenes de actrices y cantantes como Sydney Sweeney, Dua Lipa, Zendaya, Margot Rubbie, Ana de Armas y Sabrina Carpenter usando playeras de equipos de Liga MX como el América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Rayados y Toluca, lo cual comenzó a generar revuelo en redes sociales.

Para poder crear este tipo de imágenes que son tendencia en plataformas como X, Instagram y Facebook, lo único que se tiene que hacer es pedirle a la Inteligencia Artificial (IA) la creación de las mismas.

Para ello, se pueden seguir los siguientes pasos:

Busca la foto que quieras editar

Colócala en la conversación con la IA

Pide que sin modificar fondos, gestos y postura, coloque la playera de tu equipo favorito sobrepuesta

Plataformas en las que se pueden editar fotos con playeras de la Liga MX

Algunas de las plataformas de Inteligencia Artificial que sirven para este tipo de ediciones avanzadas sobre las fotografías, son ChatGPT y Meta IA, las cuales cuentan con versiones completamente gratuitas y con herramientas de alta calidad.

Algunas otras plataformas que sirven para este tipo de ediciones especiales son las de Pixlr, Canva y YouCam, sin embargo en éstas la opción puede llegar a contar con un costo de varios cientos de pesos por ser consideradas como herramientas premium.

¿Cómo surgió el trend sobre las playeras de la Liga MX en actrices internacionales?

Fue por medio de la plataforma de X que se comenzó a generar la tendencia de estas fotografías, pues aficionados del América comenzaron a colocar la playera del conjunto azulcrema de la Liga MX en fotos originales de Sydney Sweeney y Ana de Armas.

Gracias a la confusión que se generó por las imágenes, otros aficionados comenzaron a replicar la tendencia que hasta inicios de septiembre se mantiene vigente en diferentes cuentas y plataformas.

Fotos más virales sobre actores y actrices con playeras del futbol mexicano

Algunas de las imágenes de este tipo más virales en la comunidad de X de la Liga MX, son las que se crearon con la actriz de Euphoria antes mencionada, así como la de Ana de Armas.

Otras imágenes que se han replicado son las que muestran a Dua Lipa, Margo Rubbie y Anya Taylor-Joy con las mismas playeras de los clubes del futbol mexicano.

Tendencias de fotos creadas con IA

Esta tendencia es similar a la que se creó a inicios de año con las imágenes de ChatGPT y Studio Ghibli, las cuales replicaron millones de usuarios a nivel nacional e internacional.

