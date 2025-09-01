Suspenden la Liga MX y no habrá futbol en México el próximo fin de semana

La Liga MX suspenderá sus partidos y los 17 equipos de la primera división del futbol mexicano tendrá oportunidad de dar descanso a sus jugadores; esto se debe a que hay fecha FIFA y juega la Selección Mexicana por lo que el Torneo de Apertura 2025 tendrá una pausa antes de que se juegue el Clásico Nacional América vs Chivas.

Partidos de México por los que se suspende la Liga MX

La Selección Mexicana juega este sábado 6 de septiembre contra su similar de Japón y el martes 9 antes Corea del Sur, ambos encuentros serán en tierras norteamericanas, en el Oakland Coliseum de California y en el Geodis Park de Nashville respectivamente.

Cabe mencionar que estos partidos servirán al combinado de Javier Aguirre de preparación para el Mundial 2026 que se jugará en parte de nuestro país, por lo que el timonel mexicano puede contar con futbolistas que militan en el viejo continente.

Partidos de la jornada 8 de la Liga MX

La actividad del futbol mexicano regresa el fin de semana del 12 al 14 de septiembre con partidos altamente atractivos:

Necaxa vs Juárez

Mazatlán vs Pumas

Pachuca vs Cruz Azul

Tigres vs León

Atlas vs Santos

Toluca vs Puebla

América vs Guadalajara

Querétaro vs Monterrey

San Luis vs Tijuana

Próximo partido de la Selección Mexicana

Después de este par de encuentros la Selección Mexicana jugará ante Colombia en el AT&T Stadium de Texas, partido que se llevará a cabo el sábado 11 de octubre para después medirse ante Ecuador en Guadalajara y cerraría así la actividad del combinado nacional durante 2025.

Aún está por definirse si la Selección Azteca tendrá algún compromiso en los meses de noviembre y diciembre, pero por ahora no hay nada confirmado.

¿Cuándo es el Clásico Nacional América vs Chivas?

El partido más importante de la Liga MX es el Clásico Nacional, América vs Chivas que se jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas de la capital del país.

Los boletos para este partido estarán a la venta pronto y marcará con broche de oro el cierre de la jornada sabatina de la jornada 8 del Torneo de Clausura de la Liga MX del futbol mexicano.

