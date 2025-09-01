Suspenden la Liga MX y no habrá futbol en México el próximo fin de semana
No habrá partidos de la Liga MX el primer fin de semana de septiembre, ningún juego del Torneo de Apertura se disputará y los 17 equipos tendrán que esperar para volver a las canchas.
La Liga MX suspenderá sus partidos y los 17 equipos de la primera división del futbol mexicano tendrá oportunidad de dar descanso a sus jugadores; esto se debe a que hay fecha FIFA y juega la Selección Mexicana por lo que el Torneo de Apertura 2025 tendrá una pausa antes de que se juegue el Clásico Nacional América vs Chivas.
Y díganme, @Rayados, ¿qué se siente seguir en la cima de la #TablaGeneral? 😏— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 1, 2025
¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO! 📲 https://t.co/ydZDyHivMI #ApuestaPorLaLigaMX 🔥 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/S4e9LasEwk
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Partidos de México por los que se suspende la Liga MX
La Selección Mexicana juega este sábado 6 de septiembre contra su similar de Japón y el martes 9 antes Corea del Sur, ambos encuentros serán en tierras norteamericanas, en el Oakland Coliseum de California y en el Geodis Park de Nashville respectivamente.
Cabe mencionar que estos partidos servirán al combinado de Javier Aguirre de preparación para el Mundial 2026 que se jugará en parte de nuestro país, por lo que el timonel mexicano puede contar con futbolistas que militan en el viejo continente.
Lomitos FIFA´s, estos son los perritos que garantizarán la seguridad durante el Mundial 2026 en México
Labradores y pastores de la Marina son parte de la “Generación FIFA”; estos lomitos ya se entrenan para resguardar a aficionados, aeropuertos y estadios con seguridad total.
Partidos de la jornada 8 de la Liga MX
La actividad del futbol mexicano regresa el fin de semana del 12 al 14 de septiembre con partidos altamente atractivos:
- Necaxa vs Juárez
- Mazatlán vs Pumas
- Pachuca vs Cruz Azul
- Tigres vs León
- Atlas vs Santos
- Toluca vs Puebla
- América vs Guadalajara
- Querétaro vs Monterrey
- San Luis vs Tijuana
Próximo partido de la Selección Mexicana
Después de este par de encuentros la Selección Mexicana jugará ante Colombia en el AT&T Stadium de Texas, partido que se llevará a cabo el sábado 11 de octubre para después medirse ante Ecuador en Guadalajara y cerraría así la actividad del combinado nacional durante 2025.
Aún está por definirse si la Selección Azteca tendrá algún compromiso en los meses de noviembre y diciembre, pero por ahora no hay nada confirmado.
Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en Guadalajara
¿Cuándo es el Clásico Nacional América vs Chivas?
El partido más importante de la Liga MX es el Clásico Nacional, América vs Chivas que se jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas de la capital del país.
Los boletos para este partido estarán a la venta pronto y marcará con broche de oro el cierre de la jornada sabatina de la jornada 8 del Torneo de Clausura de la Liga MX del futbol mexicano.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos