¿Cuál vas a ver? Se empalman los horarios de la pelea del Canelo Álvarez y el clásico de América vs Chivas

El fin de semana del 15 de septiembre debe ser una fiesta en México, con los mejores eventos deportivos, pero ahora tendremos un problema, pues la pelea Saúl ‘ Canelo’ Álvarez vs Terence Crawford será a la misma hora que el Clásico Nacional del futbol mexicano, América vs Chivas.

Sí, un grave problema para los amantes del deporte, ya que ahora tendrán que decidirse por un evento el sábado 13 de septiembre en lugar de poder disfrutar de ambos en diferentes horarios.

¿A qué hora será la pelea del Canelo y el partido de América vs Chivas?

Así, este sábado 13 de septiembre tendremos una enorme fiesta mexicana del deporte, aunque el horario estelar tendrá dos eventos que suelen robarse el rating:



América vs Chivas / 21:15 horas

Canelo Álvarez vs Crawford / 22:00 horas

Una lástima, ya que momentos emocionantes de ambos eventos se van a empalmar y los espectadores tendremos que decidir con cuál de los dos nos quedamos.

¿Por qué se empalman la pelea del Canelo y el clásico América vs Chivas?

Originalmente, el partido de América vs Chivas se había planeado para el viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas, algo que fue muy extraño para los aficionados, pues tener un clásico nacional en viernes y en ese horario era algo que no se había visto.

Al final, la directiva del América gestionó un cambio de horario con la Liga MX, en acuerdo común con Chivas, para que el clásico nacional se cambiara de día al sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas.

Argumentaron que necesitaban ese cambio por el bienestar de sus jugadores, tanto de América como de Chivas, quienes durante la fecha FIFA tendrán partidos amistosos en Estados Unidos el 6 de septiembre.

