La estrella del Botafogo por la que México lucha para que juegue en la Selección Azteca

La Selección Mexicana de futbol busca que la estrella del Botafogo, Henrique Simeone juegue para nuestro país en categoría mayor y para ello ya lo han convocado para que participe en la gira con la Sub-18 y de ahí poder llevarlo a la selección mayor. Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores descubrió que el futbolista tiene raíces mexicanas, pero que también puede jugar con Portugal o Brasil, por lo que era importante llamarlo lo antes posible para mirarlo y tal vez comenzar a convocarlo al combinado dirigido por Javier Aguirre.

¿Cómo es que Henrique Simeone puede jugar con México?

Andrés Lillini platicó con Henrique Simeone y fue donde supo que el futbolista también tiene nacionalidad mexicana por lo que podría ser un gran refuerzo para la Selección Azteca, en categorías menores y con miras a ser convocado para la mayor y quizá llegar al Mundial del 2026 enfundado en la casaca nacional.

¿De qué juega Hernan Simeone?

El también jugador brasileño se desempeña como mediocampista y a sus 17 años llamó la atención del Botafogo de aquel país. En marzo de este mismo año firmó su contrato profesional y más tarde el entrenador de la sub 18 mexicana, Alex Diego decidió llamarlo para un par de partidos que jugará este seleccionado en Europa contra el Athletic y la Real Sociedad de España.

Cabe mencionar que por su raíces, Simeone puede jugar también con Brasil y Portugal, sin embargo y por ahora, ha decidido aceptar la invitación del cuerpo técnico comandado por el ex jugador de Pumas de la UNAM.

Otros jugadores que decidieron jugar por México

El caso quizás de mayor impacto de un jugador que decidió jugar con la Selección Mexicana a pesar de tener otras opciones es el de Nery Castillo quien nació en San Luis Potosí, pero su ascendencia era uruguaya, en aquellos días Hugo Sánchez convenció al particular futbolista de jugar con México en la Copa América, pero después y a pesar de su calidad se perdió y no pudo llegar a un mundial.

El ejemplo más reciente de esto es el de Santiago Giménez, quien podría haber jugado con Argentina en caso de ser convocado, pero el llamado Bebote decidió representar a México.

