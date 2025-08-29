GP de los Países Bajos: Horario y dónde ver la F1 en México

Poco menos de un mes fue el tiempo que los fans de la F1 tuvieron que esperar para volver a disfrutar de la furia de los motores más poderosos del mundo.

Gran Premio de Países Bajos

El circuito de Zandvoort en Holanda es la sede de la decimoquinta fecha de la F1. Este circuito se caracteriza por su amplio número de vueltas (72) y estar a la orilla del mar. Está pista es descrita por los pilotos de F1 como clásica y rápida por la sensación de ‘montaña rusa’ que dan sus curvas mezcladas con las dunas de arena de la zona en sus más de 4 mil kilómetros de longitud.

El circuito de Zandvoort se estrenó en F1 en 1952 con Alberto Ascari y se siguió compitiendo de manera recurrente hasta 1985.

Después de una pausa de 35 años, en 2019 se anunció el regreso del campeonato de Zandvoort acompañado de una renovación total de la pista.

Horarios y detalles del GP de Holanda

Viernes 29 de agosto

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 12:30 - 13:30 horas

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 16:00 - 17:00 horas



Sábado 30 de agosto

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 11:30 - 12:30 horas

Clasificación: 15:00 horas

El Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en vivo en todo el mundo a través de las plataformas de streaming: DAZN F1 y en Movistar.

Esto dijo Verstappen del comeback de ‘Checo’ Peréz

Después de meses de rumores, finalmente esta semana se hizo oficial el ‘fichaje’ de Sergio ‘Checo’ Peréz con la nueva escudería de la F1 — Cadillac.

Esta nueva escudería estará a cargo de GM, quien será el proveedor de ingeniería para el equipo. ‘Checo’ Peréz no ve actividad desde hace más de 6 meses y su debut con Cadillac está previsto para 2026.

A pesar de que todavía falta bastante para su reincorporación a la F1, muchas personalidades del asfalto han mostrado su alegría tras este nuevo acuerdo.

Max Verstappen ex compañero de Peréz en Red Bull comentó en una entrevista que estaba muy contento del regreso del mexicano a la F1, el holandes también elogió su gran experiencia al volante, pues comentó que ha corrido para muchas escuderías.

Cuando vi la noticia, le envié un mensaje. Por supuesto, estoy muy feliz por él por haber conseguido un asiento. Es un gran tipo y siempre nos hemos llevado muy bien... Me alegro de verle de vuelta en la parrilla. -Max Verstappen hablando del regreso de ‘Checo’ a la F1

