Resultados de Worlds Collide, el primer evento entre AAA y WWE

Este sábado 7 de junio, la lucha libre vive un momento histórico desde el Kia Forum de Inglewood, California, con la realización de Worlds Collide 2025 , el primer evento conjunto entre WWE y Lucha Libre AAA Worldwide tras la adquisición de la promotora mexicana por parte de WWE en abril pasado.

Este magno evento promete combates de alto impacto al reunir a talentos de WWE (Raw, SmackDown y NXT), AAA y TNA, en una función que fusiona culturas, estilos y generaciones del deporte espectáculo.

¿Dónde ver Worlds Collide, el evento de WWE y AAA?

Worlds Collide 2025 se transmite EN VIVO y GRATIS para México a través del canal oficial de WWE en YouTube, con narración en español.

La transmisión comienza a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Así va EN VIVO la cartelera de Worlds Collide 2025

Sigue aquí las actualizaciones minuto a minuto de cada lucha y los momentos clave de esta noche histórica:



15:30 horas: El Hijo del Vikingo retiene el Megacampeonato de AAA ante Chad Gable

15:07 horas: Inició el combate del evento principal de Worlds Collide

15:00 horas: Continúa la lucha por el Megacampeonato de AAA entre el El Hijo del Vikingo (c) vs. Chad Gable

entre el 14:57 horas: Ethan Page retiene el campeonato de NXT

14:35 horas: Inició la lucha

14:33 horas: Sigue la lucha Ethan Page (c) vs. Je’Von Evans vs. Laredo Kid vs. Rey Fénix por el campeonato norteamericano de NXT

por el campeonato norteamericano de NXT 14:26 horas: Gana el Legado del Fantasma

14:08 horas: Inicia la pelea

14:05 horas: Sigue la pelea del Legado del Fantasma vs. Hijo de Dr. Wagner Jr., Pagano & Psycho Clown

14:00 horas: La chilena asegura que tiene energía y motivación para pelear por MITB

13:59 horas: Ganan Stephanie Vaquer y Lola Vice

13:45 horas: Inicia la lucha entre Stephanie Vaquer & Lola Vice vs. Dalys & Chik Tormenta

13:37 horas: Dominik retó a Octagón Jr. por el campeonato Intercontinental por el campeonato Intercontinental.

13:36 horas: La celebración de AAA es interrumpida por Dominik Mysterio, campeón Intercontinental de WWE; Octagón y Dominik se van a los golpes.

13:35 horas: Pierde LWO y Lince Dorado tras derrotar a Mr. Iguana, Aerostar y Octagón Jr.

13:20 horas: Inicia la primera pelea

13:18 horas: Llegan LWO, conformado Cruz del Toro y Dragón Lee, así como Lince Dorado debido a que Joaquín Wilde se lesionó.

13:17 horas: Aparecen Mr. Iguana, Aerostar y Octagón Jr.

13:12 horas: Rey Mysterio toma el micrófono y agradece que el mundo conozca la lucha libre mediante la WWE.

13:06 horas: Dayra Barrera entonó el Himno Nacional Mexicano. En el ring se encuentran la Lic. Barrera, Shawn Michaels, Triple H y el hijo de Blue Demon.

13:05 horas: Tras su lesión previo a Wrestlemania 41, Rey Mysterio vuelve a los cuadrilateros.

13:00 horas: Rey Mysterio inicia el evento con un mensaje sobre la lucha libre y el paso de WWE al público latinoamericano, especialmente mexicano.

Luchas pactadas para Worlds Collide

Megacampeonato de AAA

El Hijo del Vikingo (c) vs. Chad Gable

Vikingo llega tras recuperar el título frente a Alberto El Patrón en la CDMX. Esta será su primera defensa en territorio WWE, en un combate que podría tener consecuencias rumbo a SummerSlam.



Campeonato Norteamericano de NXT

Ethan Page (c) vs. Je’Von Evans vs. Laredo Kid vs. Rey Fénix

Un choque de estilos: el talento aéreo de AAA frente al poderío de NXT. Page deberá superar a tres rivales de alto calibre.



Lucha de parejas femenil

Stephanie Vaquer & Lola Vice vs. Dalys & Chik Tormenta

Vaquer, exestrella de AAA, enfrenta a viejas conocidas en una batalla que representa la internacionalización de la lucha libre femenil.

Legado del Fantasma vs. Hijo de Dr. Wagner Jr., Pagano & Psycho Clown

Santos Escobar lidera al Legado en una batalla con sabor a guerra civil luchística.



Latino World Order vs. Octagón Jr., Aerostar & Mr. Iguana

Lince Dorado sustituye a Joaquin Wilde, lesionado antes de Raw. La LWO busca consolidarse como referente latino en WWE.

