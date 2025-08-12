Estos son los mexicanos que están en los cuartos de final del WBC Grand Prix

¿Qué es el WBC Grand Prix y quien lo organiza?

El WBC Grand Prix es una iniciativa del presidente del WBC, Mauricio Sulaimán y el ‘Rydah Season’ a cargo de Turki Al-Sheikh. Este torneo reúne a participantes de 40 países a lo largo del mundo y la intención es buscar a las próximas estrellas del boxeo mundial.

Fue anunciado en la convención anual del WBC en Hamburgo a principios de año y cuenta con innovaciones muy particulares para ponderar el espectáculo y la legalidad de los combates.

Es un torneo de eliminación directa con 32 participantes por división y 4 categorías de peso (pluma, súper-ligero, medio y pesado).

Las reglas son fáciles:



peleadores de no más de 26 años y con un récord profesional que no rebase los 15 combates .

y con un récord profesional que no rebase los . Los combates se realizan a 6 asaltos , en las últimas dos etapas los combates suben a 8 asaltos .

, en las últimas dos etapas los combates suben a . Los jueces son neutrales y cuentan con una ‘ silla elevada ’ para tener una mejor vista de las acciones.

y cuentan con una ‘ ’ para tener una mejor vista de las acciones. Puntuaciones abiertas después del segundo y cuarto asalto .

y . En el último asalto la campana suena a 30 segundos de acabar el ‘round’.

de acabar el La implementación de no juecear con empates, todos los combates tendrán ganador.

Este torneo se divide en 5 etapas y se realiza en Riyadh Arabia Saudita .

Conoce a los mexicanos del WBC Grand Prix

Para la tercera fase, son 3 los peleadores mexicanos (Brandon Mejía, Misael Cabrera y Emiliano Aguillón) que buscarán un lugar en las semifinales del WBC Grand Prix.

Brandon Mejía, se medirá al uzbeko Ayubkhon Bakhtiroyob, en la división pluma; en peso superligero, Misael Cabrera chocará con el también uzbeko Mujibillo Tursunov, mientras que Emiliano Aguillón intercambiará metralla con el francés Lancelot de la Chapelle, en el peso medio.

Sin faltar al respeto a nadie, ni menospreciar a nadie, a mí me gustaría pelear con Troy Nash, el estadounidense. Creo que es un estilo complicado, un estilo con buenos recursos. Primeramente, mediante Dios, vamos a sacar este combate —el del 13 de agosto—, al igual que la semifinal. Me estoy adelantando un poco, pero me gustaría una final con Troy Nash.

Brandon Mejía previo a su combate con Ayubkhon Bakhtiroyob.

Por su parte Misael Cabrera viene de ganarle a su compatriota Aaron Barajas y es uno de los boxeadores más experimentados del torneo. Cabrera se ha visto confiado en sus habilidades y declaró que le gustaría enfrentar al colombiano Carlos Utria.

Decretamos que en la final nos vamos a enfrentar Carlos Utria y yo. Nos tomamos una foto, hicimos un cara a cara y, ¿por qué no?, dar una guerra arriba del ring y abajo que continúe la amistad como debe de ser.

Emiliano Aguillón es el peleador mexicanos más joven de los 3 que siguen participando en el torneo, con tan solo 20 años. Al igual que Cabrera, Aguillón tuvo que vencer a un compatriota (Ramon “Donas” Montes) para disputar los cuartos de final del torneo.

Entre más me pegan o más boxeo, siento que me hago más aguerrido, que voy más para enfrente, que busco pelear más. Quiero una pelea ante De la Chapelle donde los dos estemos parados en medio del ring o en las cuerdas, donde sea, y a puro golpe.

Aguillón sobre la experiencia en el WBC Grand Prix.

Este es el premio del WBC Grand Prix

Para los 4 ganadores del WBC Grand Prix hay un incentivo de más de $200 mil dólares y la oportunidad de ser el retador mandatorio al título plata del WBC.

Hora y fecha para ver el WBC Grand Prix en México

La tercera fase del WBC Grand Prix se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto. La transmisión estará a cargo de la plataforma DAZN de manera gratuita y también mediante los canales de Youtube de Ring Magazine y Dazn.

En México la transmisión será a la 1 a.m. hora local de CDMX.

