¿Se le escapa el Oscar a Timothée Chalamet? Escándalo de los hermanos Safdie sacude a ‘Marty Supreme’

A semanas de que se celebre la ceremonia de los Premios Oscar 2026 , una de las películas que parecía tener el camino despejado hacia la gloria se ha visto envuelta en una polémica que amenaza con cambiar el rumbo de la temporada.

Marty Supreme, cinta protagonizada por Timothée Chalamet , enfrenta ahora un escándalo ligado directamente a su director, Josh Safdie, que ha reactivado viejas acusaciones sobre prácticas cuestionables durante un rodaje ocurrido en 2017.

How a controversial teen sex scene led to a rift between the Safdie brothers https://t.co/YhRa79OoM7 pic.twitter.com/OWN25bsY8X — Page Six (@PageSix) January 26, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El escándalo de Josh Safdie que sacude a 'Marty Supreme'

Según el medio Page Six , la controversia se remonta al rodaje de Good Time, película dirigida por los hermanos Safdie, donde presuntamente se filmó una escena de contenido sexual con una menor de 17 años sin cumplir los protocolos de protección establecidos para actores adolescentes.

De acuerdo con reportes recientes, la escena habría involucrado a Buddy Duress, un actor no profesional que, según fuentes cercanas a la producción, se encontraba en un estado errático durante la grabación.

Las revelaciones señalan que no se aplicaron medidas básicas de supervisión ni lineamientos sindicales, situación que con el paso del tiempo habría generado tensiones irreparables entre Josh y Benny Safdie.

Aunque su separación profesional se anunció en 2023, estos nuevos detalles explican por qué Benny decidió desvincularse definitivamente del trabajo de su hermano, al considerar que la filmación cruzó límites éticos difíciles de justificar.

“Frankenstein” obtiene 9 nominaciones al Oscar

¿Cómo afecta la polémica a la candidatura al Oscar de Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet llega a los Oscar 2026 como uno de los favoritos tras ganar premios clave como el Golden Globe y el Critics Choice por su interpretación del legendario jugador de ping-pong Marty Reisman; sin embargo, la Academia ha demostrado en el pasado que el contexto que rodea a una producción puede ser tan decisivo como el desempeño artístico.

Aunque Chalamet no tuvo relación alguna con los hechos ocurridos en 2017, su doble rol como protagonista y productor lo vincula de manera directa con Josh Safdie.

En un escenario donde la imagen pública pesa tanto como el talento, el escándalo podría generar dudas entre los votantes, especialmente frente a candidaturas respaldadas por narrativas más “limpias”.

Los mexicanos que estarían nominados a los premios Oscar 2026 La expectativa sigue creciendo y estos son los nombres de mexicanos que podrían soñar con la famosa estatuilla. 21 enero, 2026

Nominaciones de 'Marty Supreme' en los Oscar 2026

La película Marty Supreme consiguió nueve nominaciones a los Oscar 2026 , entre las más importantes de la temporada:



Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Actor (Timothée Chalamet)

Mejor Guion Original

Mejor Casting

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Montaje

Mejor Diseño de Vestuario

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.