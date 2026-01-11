¿Será igual en los Oscar? Resultados de los Golden Globes este 2026

La entrega de los Golden Globes 2026 se robó los reflectores durante la noche del domingo 11 de enero al ser uno de los eventos más importantes en la industria del entretenimiento. Los resultados nos presentaron a los mejores actores y a las mejores películas, además de premios para directores y otros equipos que brillan detrás de la pantalla.

Los resultados de esta edición reflejaron las tendencias actuales del cine y la televisión, con reconocimientos a producciones que destacaron tanto por su calidad narrativa como por sus actuaciones. Además de celebrar el talento artístico, los Golden Globes suelen ofrecer un panorama general de cuáles títulos y figuras podrían perfilarse como favoritos en futuros premios como los Oscar.

Congratulations to the 83rd Annual Golden Globes nominees! 🏆



Watch the #GoldenGlobes hosted by @NikkiGlaser LIVE Sunday, Jan. 11 at 5 PT | 8 ET

Resultados de los Golden Globes 2026

La noche fue amenizada por la conductora Nikki Glaser, comediante estadounidense que brilló con su participación desde el primer minuto de la noche. Por lo pronto, los premios fueron:



Mejor actriz de reparto en una película: Teyana Taylor (One Battle After Another)

Teyana Taylor (One Battle After Another) Mejor actor de reparto en una película: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Stellan Skarsgard (Sentimental Value) Mejor actor de serie de TV: Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz en serie de TV de comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor actor de reparto en serie de TV: Owen Cooper (Adolescence)

Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen (The studio)

Mejor podcast: Good Hang, Amy Poehler

Mejor banda sonora: Sinners

Sorpresa cinematográfica y taquillera: Sinners

Mejor actor de comedia o musical: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor actriz de comedia o musical: Rosa Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Mejor Guión: One Battle afther another

Mejor película animada: Kpop Demon Hunters

Premiación en vivo...

