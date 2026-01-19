Oscar 2026: Anfitriones, fecha y hora para ver en vivo las nominaciones

Los Premios Oscar son la ceremonia de premiaciones más importantes de la industria cinematográfica, por lo que crea gran expectativa conocer la lista de los actores nominados este 2026.

Este año, la votación de nominaciones de los Premios Oscar se llevó a cabo del 12 al 16 de enero de 2026, por lo que estamos a nada de que se dé a conocer la lista de los actores que podrían convertirse en los ganadores de la famosa estatuilla, en la edición 98 de los premios, que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo de 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo salen los nominados al Oscar en 2026?

Los miembros de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realizaron las votaciones para seleccionar a los afortunados actores, cuyo desempeño en las distintas producciones que se estrenaron en 2025, los colocaron en las ternas de nominados.

Las nominaciones al Oscar 2026 se darán a conocer el próximo jueves 22 de enero.

Meet this year’s #Oscars nominations hosts: Danielle Brooks and Lewis Pullman.



Join us on Thursday, January 22nd, at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT to see who is headed to the 98th Oscars. Stream on https://t.co/8Zw5mDf3tg, https://t.co/5fKuh0mVRV, ABC, Hulu, Disney+ or the Academy’s… pic.twitter.com/MVvIVi7I1s — The Academy (@TheAcademy) January 15, 2026

¿Dónde ver en vivo las nominaciones al Oscar 2026?

Aunque este es el séptimo año consecutivo en el que ninguna producción mexicana fue considerada para competir en las ternas por el prestigioso galardón, los mexicanos cinéfilos sí podrán ver en vivo la revelación de los nominados al Oscar desde las siguientes plataformas:

YouTube : A través de la cuenta oficial de los Premios Oscar.

: A través de la cuenta oficial de los Premios Oscar. TV Azteca: La televisora del Ajusco transmitirá en vivo las nominaciones al Oscar 2026. Empieza a las 7:30 de la mañana.

¿Cuándo se celebran los Oscar 2026?

Y como sabemos que uno de los detalles que te interesa conocer acerca de los Premios Oscar 2026 son los anfitriones de la ceremonia, te contamos, que la edición 98 estará liderada por Danielle Brooks y Lewis Pullman. Además, el evento contará con intérpretes de lenguaje de señas americano (ASL).

Meet this year’s #Oscars nominations hosts: Danielle Brooks and Lewis Pullman.



Join us on Thursday, January 22nd, at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT to see who is headed to the 98th Oscars. Stream on https://t.co/8Zw5mDf3tg, https://t.co/5fKuh0mVRV, ABC, Hulu, Disney+ or the Academy’s… pic.twitter.com/MVvIVi7I1s — The Academy (@TheAcademy) January 15, 2026

Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. ¿Te los vas a perder?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.