Los mexicanos que estarían nominados a los premios Oscar 2026

Las nominaciones a los premios Oscar 2026 siguen creando expectativa, por fortuna, estamos a nada de conocer los nombres de las luminarias de Hollywood que quedarán en las ternas y pelearán por la famosa estatuilla el próximo 15 de marzo. Y sí, podría haber mexicanos nominados.

Los nominados al Oscar 2026 se darán a conocer este jueves 22 de enero, en punto de las 7:30 a.m. En adn Noticias, te contamos todos los detalles.

¿Cuándo salen las nominaciones a los Oscar 2026?

Los premios más importantes de la industria cinematográfica están a punto de dar a conocer los nombres de los afortunados que quedarán en las ternas de nominados. Desde luego, la atención de La Academia no solo se centra en los famosos que protagonizan las producciones nominadas, sino también en los directores, creativos, iluminadores, vestuaristas que dejaron huella.

Las nominaciones al Oscar 2026 se darán a conocer este jueves 22 de enero, en punto de las 7:30 de la mañana (tiempo de México) y podrás verlo en vivo desde el canal de Youtube de La Academia o a través de la señal de TV Azteca. En adn Noticias, también te llevaremos la información en tiempo real.

Lista de los mexicanos que podrían quedar en las ternas de nominados a los Oscar 2026

Según als predicciones, en los Premios Oscar 2026, podría ser considerada alguna producción mexicana para la terna de Mejor Película Extranjera, pero también se espera que quede nominado el talentoso cineasta jaslisciense Guillermo Del Toro, cuyo trabajo en la cinta Frankenstein le podría ganar una nominación a los prestigiosos premios de La Academia. Los afortunados son los siguientes:

Guillermo del Toro: Mejor Película

GoodBye Horses: Por cortometraje o documental

No nos moverán: Mejor película extranjera

En El camino: Mejor película extranjera

Vainilla: Mejor película extranjera

Ceremonia: Mejor película extranjera

¿Cuáles son las categorías premiadas en los Oscar 2026?

Categorías principales

Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Actor y Mejor Actriz

Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto

Mejor Guion Original

Mejor Guion Adaptado

Categorías técnicas y artísticas

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Montaje

Mejor Sonido

Mejor Efectos Visuales

