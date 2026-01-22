¡El premio es para…! Lista completa de los nominados al Oscar 2026
¡Se terminó la espera! Al fin conocemos quienes son los afortunados que compiten por una estatuilla en la premiación más importante de la industria cinematográfica.
¡Primera llamada! La Academia ya decidió y, este 22 de enero, dio a conocer la lista oficial de los nominados a los Premios Oscar 2026 . En adn Noticias, te revelamos quiénes son todos los afortunados que forman parte de las ternas y que buscarán pasar a la historia en el escenario del Teatro Dolby al recibir una de las estatuillas doradas más codiciadas de la industria cinematográfica.
Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados (categorías principales)
A continuación, te compartimos la lista completa de los nominados que podrían convertirse en ganadores del Oscar 2026, el próximo domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.
Mejor Película
Mejor Dirección
Mejor Actor
Mejor Actriz
Mejor Actor de Reparto
Mejor Actriz de Reparto
Mejor Guión Original
Mejor Guión Adaptado
Mejor película internacional
Mejor largometraje documental
Mejor cortometraje
Mejor película animada
Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados (categorías técnicas y artísticas)
Mejor Fotografía
Mejor Diseño de Producción
Mejor Diseño de Vestuario
Mejor Maquillaje y Peinado
Mejor Montaje
Mejor canción original
Mejor Sonido
Mejor Efectos Visuales
Mejor casting
