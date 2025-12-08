¡Orgullo mexicano! Diego Luna y Guillermo del Toro nominados a los Globos de Oro 2026

Diego Luna y Guillermo del Toro volvieron a poner en alto el nombre de México, después de que se diera a conocer que se encuentran en la lista de nominados a los Globos de Oro 2026, edición que da pie a los premios Oscar.

Los cineastas mexicanos acapararán el foco no solamente latino, sino internacional, el próximo domingo 11 de enero de 2026, a las 7:00 horas (hora de la Ciudad de México) cuando se darán a conocer los ganadores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Diego Luna conquista Hollywood con Andor

Diego Luna nuevamente fue reconocido por su papel en Andor de Disney y nominado en la categoría de mejor actor en la producción del universo de Star Wars. De esta manera, el mexicano refirma su presencia dentro de Hollywood, así como su valor dentro de la industria.

En una entrevista para Vulture, el actor dijo que Andor es una serie que transformó su carrera y el personaje que interpreta no solo busca salvar galaxias, sino de luchar por aquello en todo lo que cree.

🚨#AlertaADN



Diego Luna es nominado a los Golden Globes como Mejor Actor de Drama por Andor https://t.co/Y0vCMOAsL6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 8, 2025

Guillermo del Toro triunfa con Frankenstein

Por su parte, el guionista y director cinematográfico, Guillermo del Toro, fue nominado por su adaptación del clásico Frankenstein en varias categorías, las cuales son las siguientes:

Mejor director para Guillermo del Toro

Mejor Película de Drama

Mejor Actor en una película de Drama

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Actor de reparto



Durante una presentación en el Festiva de Venecia 2025, Guillermo del Toro señaló que Frankenstein era una película que llevaba dentro de sí desde que era niño y a medida que él crecía, el amor por la novela de Mary Shelley también lo hacía.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.