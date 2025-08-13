Coyote vs .Acme, la comedia que canceló Warner llegará a cines en 2026

‘Coyote vs .Acme’ es una comedia de Warner Bros que combina ‘live action’ con animación y desde 2023 se había terminado su producción. La cinta fue cancelada y enlatada por los productores sin dar muchos detalles de esta decisión, algunos especialistas afirman que esta decisión fue en parte una estrategia de deducción de impuestos.

Tras meses de incertidumbre y muchas críticas por parte del gremio por no apostar por uno de los personajes más emblemáticos de Warner, los derechos fueron adquiridos por Ketchup Entertainment. Productora independiente que desde marzo de 2025 es dueña de los derechos de distribución.

De esto trata Coyote vs .Acme

La historia se centra en Wile E, el eterno antagonista del Correcaminos en las caricaturas de Looney Tunes , quien decide demandar a la famosa empresa ACME por los múltiples accidentes que ha sufrido por utilizar sus productos.

Para llevar su juicio contrata al abogado Kevin Avery, un profesionista que viene de una mala racha y busca redimirse ganando este caso. La trama se complica cuando el defensor de la empresa ‘ACME’ resulta ser su antiguo jefe Buddy Crane.

El guión está inspirado en el ensayo satírico ‘Coyote v. Acme', publicado en 1990 por The New Yorker y escrito por Ian Frazier. En ese texto se plantea un juicio ficticio entre el Coyote y la empresa ficticia ACME.

La cinta es dirigida por Dave Green y cuenta con James Gunn como productor ejecutivo.

Cast y fecha de estreno

La mezcla de animación y ‘live action’, además de una gran cantidad de humor requiere de un elenco de gran nivel. Esta es la lista completa del cast principal:



Will Forte como Kevin Avery

John Cena como Buddy Crane

Lana Condor como Paige

P.J. Byrne, Tone Bell, Martha Kelly y Luis Guzmán en roles secundarios

Eric Bauza, actor de voz recurrente en el universo Looney Tunes, interpretando a varios personajes animados

Todavía no hay tráiler oficial, pero en la Comic-Con 2025 se anunció que el estreno de ‘Coyote vs .Acme’ será el 28 de agosto de 2026.

Esta es la historia de la marca Acme

Una de las empresas más icónicas dentro de la cultura ‘Pop’ es la marca ‘ACME’. La empresa ficticia es creación de Hugh Harman y Rudolph Ising. Ambas mentes detrás de ‘Looney tunes’. El significado de ‘ACME’ es una especie de acrónimo de – American Companies Make Everything (Compañías Americanas que Hacen Todo).

