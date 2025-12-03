Dua Lipa y Fher de Maná sorprenden en el Estadio GNP con “Oye mi amor”

Dua Lipa volvió a encender el Estadio GNP en su segundo concierto como parte del Radical Optimism Tour y esta vez lo hizo de la mano de Fher de Maná al cantar "Oye mi amor" con el objetivo de rendir homenaje a la tierra azteca, así como a una de las bandas más icónicas de todos los tiempos del rock en español.

La superestrella del pop británico, quien terminó por ganarse el corazón de los mexicanos en su primera presentación al interpretar "Bésame Mucho", la canción inmortal de Consuelo Velázquez, nuevamente alegró los corazones de los capitalinos cuando cantó en español a lado de Fher.

¿Cómo fue su dueto con Maná?

El gran momento llegó a la mitad del concierto cuando Dua Lipa pidió un gran aplauso para Fher Olvera e inmediatamente los presentes estallaron de la emoción. La presencia del vocalista hizo aún más memorable la segunda noche de la diva del pop, pues casi de inmediato comenzaron a cantar los fans.

Si tu supieras que soy sincero que yo soy derecho y no me rajo si tu supieras lo que te quiero podría darte todo hasta mis ojos

Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va

Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos

¿Qué canciones cantó Dua Lipa en su segundo concierto?

Training Season

Don't Start Now

Levitating

Houdinni

Illusion

The Walls

¿Cuándo es el último concierto de Dua Lipa?

La cantante de "New Rules" tendrá su última presentación en CDMX el próximo 5 de diciembre y aunque la hora de inicio está marcada a las 21:00 horas, en adn Noticias te recomendamos llegar con anticipación para localizar tu lugar.

Los primeros dos conciertos tuvieron una duración de dos horas y dos horas y media, así que toma tus precauciones a la hora de retirarte del Estadio GNP.

