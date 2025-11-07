Fecha de estreno de Gremlins 3, personajes y de qué tratará la nueva película

Uno de los clásicos del cine de los años 80 y que marcó sin duda a una generación fue la cinta de Gremlins, la cuál contaba la historia de Gizmo que es una pequeña criatura primate de pelaje café y blanco, orejas grandes y ojos expresivos cuyas cualidades provocan un gran caos para los protagonistas.

El pequeño mogwai es amable y pacífico y aunque no es un animal real, su diseño se inspiró en el del tarsier, un primate con grandes ojos que habita en las junglas del sudeste de Asia.

¿Qué sabemos sobre de los Gremlins?

La película original de Gremlins que fue dirigida por Joe Dante no solo fue un fenómeno al punto de convertirse en una película de culto. También representó un éxito cinematográfico en 1984, al recaudar 165 millones de dólares en todo el mundo.

La secuela, Gremlins 2, aunque no tuvo la misma notoriedad en 1990, si logró una recaudación de 41 millones de dólares; pero lo relevante vino años después, debido a que los productos, juguetes y hasta cómics derivados de las dos primeras películas se han vendido en todo el planeta con mucha fortuna.

Antes WarnerMedia ya había avalado que se estrenara una serie precuela animada para HBO Max, cuya segunda temporada finalizó a principios de este año.

¿Cuándo se estrenará Gremlins 3?

La película de Gremlins 3 será estrenada por Warner Bros el próximo 19 de noviembre de 2027, así lo dio a conocer el director ejecutivo de dicha marca, David Zaslav, quien anunció el proyecto durante la presentación de resultados del tercer trimestre.

El guionista original, Chris Columbus, dirigirá y producirá Gremlins 3. Steven Spielberg volverá como productor ejecutivo. Los encargados señalaron que la cinta estará llena de ternura y de caos por lo que no habrá un cambio radical en los guiones y personajes.

"Pocas películas son tan queridas e icónicas como Gremlins , y estamos muy emocionados de traerla de vuelta tanto para los fans de toda la vida como para una nueva generación», declaró Jesse Ehrman, presidente de Desarrollo y Producción de Warner Bros Pictures.

