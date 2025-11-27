Sede confirmada, precios y detalles del Warped Tour 2026 en México

¡La espera terminó! El Vans Warped Tour 2026 llegará oficialmente a la Ciudad de México (CDMX) con toda su fuerza punk, skate y cultura alternativa.

Y si estos sonidos son lo tuyo, te recomendamos que apartes la fecha y saques los ahorros para uno de los mejores conciertos en la CDMX, porque a continuación, te contamos cuándo y dónde será, cuánto costarán los boletos y cuándo puedes apartar tu lugar.

¿Cuándo y dónde será Warped Tour 2026 en México?

La edición 2026 del Vans Warped Tour hará una parada histórica en la capital mexicana. Este festival de música icónico se celebrará los días 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la CDMX.

Esta será la única sede confirmada en América Latina para esta gira, lo que convierte a la CDMX en un destino obligatorio para fans del punk, el rock, emo, hardcore, ska, el skate y la cultura urbana.

Pero, ¿qué es el Vans Warped Tour? Si aún no conoces este festival , te contamos que se trata de un espectacular evento que se distingue por su mezcla de música alternativa, deportes extremos, especialmente skateboarding, y un ambiente underground.

Precios y fecha de preventa de boletos del Warped Tour 2026

Si ya estás listo para apartar tu lugar, te contamos que ya se conocen las fechas de preventa y venta general de boletos para la edición del Vans Warped Tour México en Ticketmaster.

Preventa oficial: Inicia el 1 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas (Banamex)

de 2025 a las (Banamex) Venta general: Disponible a partir del 2 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas.

Respecto al costo de los abonos, los rangos ya publicados son los siguientes:

Abono General fase 1: $2,455.25 pesos

General fase 2: $2,827.25 pesos

General fase 3: $3,199.25 pesos

General fase 4: $3,571.25pesos

Abono PLUS (fase 1): $4,419.25 pesos

PLUS fase 2: $5,089.25 pesos

PLUS fase 3: $5,783.25 pesos

Aunque todavía no se anuncia el cartel completo del Vans Warped Tour 2026, los organizadores prometen que incluirá bandas clásicas, artistas regresando tras años fuera de los escenarios y talento emergente, manteniendo el espíritu del festival.

