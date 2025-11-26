“Distancia": Paulina Fuentes estrena su nuevo EP, un viaje honesto a través de la vulnerabilidad

La cantante y compositora mexicana Paulina Fuentes lanzó su EP "Distancia", una grabación profunda y personal que explora la vulnerabilidad. Después de hacer una pausa por algunos años, la reconocida artista independiente regresa al micrófono, esta vez para mostrarnos las emociones humanas a través de la música.

A partir de l4 de noviembre de 2025, su eje melódico "Distancia" está disponible en todas las plataformas digitales y en sus melodías transmite expresiones como el dolor, el duelo y la despedida.

¿Cómo se conforma "Distancia"?

Frágil : Este sencillo habla de la vulnerabilidad como un espacio en donde encontramos nuevas formas de ser, de transformarnos y de conectar desde lo más profundo.

: Este sencillo habla de la en donde encontramos nuevas formas de ser, de transformarnos y de conectar desde lo más profundo. Distancia : Habla del momento de cambio , de las sensaciones que este trae consigo y que de manera inevitable nos vuelven diferentes.

: Habla del , de las sensaciones que este trae consigo y que de manera inevitable nos vuelven diferentes. S onido Intermitente: Trata de transmitir cómo el tiempo y la memoria cambian nuestra perspectiva de lo que nos ha pasado.

Trata de transmitir cómo el de lo que nos ha pasado. Vete de Mí : La elección del tema tiene que ver cómo la letra ya habla de una ruptura , de una despedida.

: La elección del tema tiene que ver cómo la letra ya , de una despedida. Armonía: Es una pieza instrumental con voz que pretende llevar a quien escucha a un espacio de calma para encontrarse consigo mismo.

Adriana Pacheco | adn Noticias Paulina Fuentes en su presentación de “Distancia” en el estudio de grabación Pieza Estudios.

La música es el todo: Paulina Fuentes

En entrevista para adn Noticias, Paulina Fuentes señaló que para ella la música representa "un todo", pues ella es cantante, una profesión que desde pequeña supo que era un espacio en donde debía estar y es donde está actualmente y continúa desarrollándose.

Tiene que ver con la expresión y con voltearse a ver porque para poder expresar algo para empezar lo debe de tener claro... La música siempre fue parte de mi vida, en la casa de mi madre se escuchaban muchos boleros y creo que ahí fue donde supe que quería ser cantante.

¿Qué significa "Distancia"?

A través de "Distancia", Paulina Fuentes quería compartir a las personas que la escuchan que la esencia de la vulnerabilidad tiene que ver con atravesar un momento incómodo pero también necesario para encontrarse a uno mismo. "Ya no hay barreras, hay un reflejo y te volteas a ver y desde ese espacio súper honesto hay todas las posibilidad hasta reconstruirte".

"Distancia" un trabajo difícil pero necesario

La cantante señaló a adn Noticias que "Distancia" fue un trabajo difícil, sin embargo, era imprescindible para reflexionar sobre la vida y nuevamente encontrar un espacio para ella misma en el canto.

