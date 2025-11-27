“Ley Cazzu": La iniciativa que toma fuerza tras el conflicto legal con Nodal

La batalla legal entre los cantantes Christian Nodal y Cazzu por su hija Inti ha derivado en una propuesta de ley en Argentina. La situación por los permisos de viaje de la pequeña ha trascendido el ámbito del espectáculo, provocando un llamado ciudadano para reformar la legislación.

La solicitud es impulsada por Gabriela Mosconi en change.org y tiene por nombre "Ley Cazzu Libertad con nuestros hijos".

¿En qué consiste la Ley Cazzu?

Esta iniciativa busca proteger el bienestar de los menores involucrados en disputas legales, especialmente en familias monoparentales.

Los puntos clave de la "Ley Cazzu" incluyen que los permisos de viaje con hijos menores no dependan exclusivamente del consentimiento del otro progenitor si éste ha demostrado abandono, ausencia o falta de contribución, además de permitir que estos permisos se otorguen de forma permanente o con validez prolongada para evitar trabas burocráticas repetitivas. También prioriza el interés superior del menor, garantizando su derecho a movilidad con el progenitor cuidador sin impedimentos causados por desacuerdos entre padres.

La Ley Cazzu ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos -se lee en la petición.

La iniciativa ha tomado fuerza en Argentina y busca dar herramientas legales para facilitar la protección de los niños y apoyar a los padres o madres que enfrentan abandono o ausencia del otro progenitor.

¿Cuál es el problema entre Nodal y Cazzu por Inti?

La tensión entre la argentina y el sonorense aumentó luego de que la trapera contara en el podcast Se Regalan Dudas que no estaba recibiendo la autorización necesaria para viajar con su hija Inti durante sus GIRAS. Según explicó, esa falta de permiso la deja sin posibilidad de cumplir con su agenda con normalidad.

En una instancia de mediación, Cazzu relató que el abogado de Nodal le advirtió que dicho permiso podía ser retirado en cualquier momento por decisión del cantante, algo que ella percibió como un intento de ejercer control sobre su vida y la de su hija.

Respecto a la manutención, la artista señaló que el apoyo económico que recibe no alcanza para cubrir los costos reales de la crianza, mientras que Nodal sostiene que él está cumpliendo.

¿Qué es change.org?

"Change.org es la plataforma de peticiones más grande y efectiva del mundo, por lo que representa una excelente fuente de información e historias sobre personas que están logrando cambios en su comunidad, ciudad o país, a través de peticiones virtuales apoyadas por miles de ciudadanos", se indica.

