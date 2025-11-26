inklusion.png Sitio accesible
Infinite Icon: Cuándo y dónde ver en México el documental que define a Paris Hilton

La cinta Infinite Icon promete dejar atrás la caricatura mediática para mostrar a la mujer, sus miedos y el porqué de la icónica frase “That’s hot”.

Paris Hilton
Paris Hilton | Instagram
2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

La historia detrás del personaje que definió a una generación llegará finalmente a los cines mexicanos. Infinite Icon: Una Memoria Visual, el documental que explora la vida íntima y la evolución personal de Paris Hilton , se estrenará en México el 30 de enero de 2026 dentro de la cartelera de Cinépolis.

La producción promete mostrar una versión nunca antes vista de la heredera, empresaria y pionera de la cultura digital.

Un estreno que redefine la imagen de la celebridad

Durante décadas, Paris Hilton fue conocida por su estilo glamoroso y por la icónica frase That’s hot, que se volvió parte de la cultura pop; sin embargo, el documental apuesta por dejar atrás la caricatura mediática para acercar al público a la mujer real detrás del personaje.

La cinta llega a México en un momento en el que Hilton ha buscado reconstruir su narrativa, además de explicar cómo los reflectores fueron, al mismo tiempo, oportunidad y refugio.

La trama: una mirada profunda a su vida personal

Infinite Icon recorre los años más determinantes en la vida de la socialité. Dirigido por Bruce Robertson y JJ Duncan, el documental mezcla imágenes inéditas de su infancia, archivos de medios y entrevistas en primera persona, lo que construye un retrato íntimo de sus emociones, miedos y decisiones.

La producción aborda temas clave como:

  • Su ascenso mediático a finales de los años 90 y principios del 2000
  • La presión constante provocada por la atención de los medios
  • La creación del personaje público como mecanismo de protección
  • Su regreso al escenario musical con un show en el Hollywood Palladium en 2024
  • La forma en la que transformó experiencias dolorosas en impulso creativo

Paris Hilton habla sin filtros

Durante los últimos años, Hilton ha explicado la importancia de separar a la figura pública de su identidad real.

“El personaje que creé me protegió, pero ya no quiero esconderme detrás de él”, ha dicho en distintas entrevistas. El documental retoma esta idea y muestra cómo la vida nocturna, las fiestas y el glamour no eran simple espectáculo, sino parte de una búsqueda personal por sentirse vista y escuchada.

Paris Hilton
Más que un ícono pop, una historia de transformación

Con Infinite Icon, la celebridad deja de ser solo símbolo de excesos y se convierte en una figura clave para entender la era de la imagen y la marca personal.

El documental llega a México como una oportunidad para redescubrir a Paris Hilton desde una mirada más humana, honesta y consciente de su impacto cultural.

Espectáculos
Streaming
