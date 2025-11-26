Infinite Icon: Cuándo y dónde ver en México el documental que define a Paris Hilton

La historia detrás del personaje que definió a una generación llegará finalmente a los cines mexicanos. Infinite Icon: Una Memoria Visual, el documental que explora la vida íntima y la evolución personal de Paris Hilton , se estrenará en México el 30 de enero de 2026 dentro de la cartelera de Cinépolis.

La producción promete mostrar una versión nunca antes vista de la heredera, empresaria y pionera de la cultura digital.

Un estreno que redefine la imagen de la celebridad

Durante décadas, Paris Hilton fue conocida por su estilo glamoroso y por la icónica frase That’s hot, que se volvió parte de la cultura pop; sin embargo, el documental apuesta por dejar atrás la caricatura mediática para acercar al público a la mujer real detrás del personaje.

La cinta llega a México en un momento en el que Hilton ha buscado reconstruir su narrativa, además de explicar cómo los reflectores fueron, al mismo tiempo, oportunidad y refugio.

La trama: una mirada profunda a su vida personal

Infinite Icon recorre los años más determinantes en la vida de la socialité. Dirigido por Bruce Robertson y JJ Duncan, el documental mezcla imágenes inéditas de su infancia, archivos de medios y entrevistas en primera persona, lo que construye un retrato íntimo de sus emociones, miedos y decisiones.

La producción aborda temas clave como:



Su ascenso mediático a finales de los años 90 y principios del 2000

La presión constante provocada por la atención de los medios

La creación del personaje público como mecanismo de protección

como mecanismo de protección Su regreso al escenario musical con un show en el Hollywood Palladium en 2024

La forma en la que transformó experiencias dolorosas en impulso creativo

Paris Hilton habla sin filtros

Durante los últimos años, Hilton ha explicado la importancia de separar a la figura pública de su identidad real.

“El personaje que creé me protegió, pero ya no quiero esconderme detrás de él”, ha dicho en distintas entrevistas. El documental retoma esta idea y muestra cómo la vida nocturna, las fiestas y el glamour no eran simple espectáculo, sino parte de una búsqueda personal por sentirse vista y escuchada.

Más que un ícono pop, una historia de transformación

Con Infinite Icon, la celebridad deja de ser solo símbolo de excesos y se convierte en una figura clave para entender la era de la imagen y la marca personal.

El documental llega a México como una oportunidad para redescubrir a Paris Hilton desde una mirada más humana, honesta y consciente de su impacto cultural.

