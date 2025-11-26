¿Donarán el cerebro de Bruce Willis a la ciencia? Esto dice la familia

El nombre del actor Bruce Willis volvió a posicionarse en tendencias luego de que comenzara a circular una versión sobre una supuesta decisión de su familia para donar su cerebro a la investigación científica.

La especulación surgió en medio del lanzamiento del nuevo libro de su esposa, Emma Heming-Willis, dedicado al cuidado de personas con demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés), enfermedad que padece el intérprete desde hace tres años.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De dónde nació el rumor de la donación del cerebro?

La conversación pública se generó después de que algunos sitios retomaran un artículo donde se aseguraba que Heming-Willis revelaba la intención de donar el cerebro del actor después de su muerte.

El texto mencionaba instituciones especializadas en investigación neurológica y presentaba esta supuesta decisión como un gesto “científicamente relevante”.

Sin embargo, aquellos que ya han tenido acceso al libro explican que no contiene declaraciones directas sobre dicha decisión familiar, sino que, en todo momento, se mantiene como una posibilidad para todas las familias que tienen algún ser querido con dicho diagnóstico.

Demi Moore predijo su derrota en los Premios Oscar, tuvo una corazonada [VIDEO] Demi Moore tuvo un presentimiento y predijo su derrota en los Oscar 2025 ante Mikey Madison; en adn40 te contamos cómo fue que la actriz enfrentó el momento.

¿Qué sí aparece en “The Unexpected Journey”?

En la edición de The Unexpected Journey , Heming-Willis incluye un capítulo en el que explica cómo funciona la donación de cerebro y cuál es su papel en la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

La autora presenta el tema como una opción que algunos cuidadores podrían considerar y retoma comentarios de especialistas como el neurólogo Bill Seeley , del UCSF Memory and Aging Center.

El apartado aparece en una sección titulada Una cosa a considerar…, donde la autora aborda distintas herramientas para entender mejor diagnósticos como la FTD. El texto describe el valor científico de estos estudios y su utilidad para confirmar diagnósticos y avanzar en tratamientos, pero no presenta anuncios personales ni planes específicos sobre Bruce Willis.

La manera en que Heming expone el tema —centrado en su experiencia como cuidadora y en la búsqueda de información útil— ha llevado a que algunos lectores interpreten el pasaje como una posibilidad abierta, lo que contribuyó a que la conversación se amplificara en redes sociales.

Hija de Bruce Willis asegura que no la reconoce

Mientras este tema ganaba atención, Rumer Willis, hija mayor del actor y de Demi Moore , respondió preguntas sobre la salud de su padre. Señaló que, debido al avance de la FTD, él no siempre la reconoce cuando lo visita en la residencia donde recibe cuidados especializados desde septiembre pasado.

Rumer explicó que, pese a estas dificultades, su padre todavía logra responder al afecto y a las visitas familiares, que se mantienen constantes. El actor vive en un entorno adaptado para ofrecer estabilidad y atención las 24 horas.

Un diagnóstico que marcó el retiro del actor

Bruce Willis , de 70 años, dejó la actuación en 2023 debido a los síntomas progresivos de afasia y demencia frontotemporal. Desde entonces, la información sobre su salud proviene principalmente de su familia, que ha sido transparente sobre los cambios que atraviesa el actor.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.