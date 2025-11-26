Las terribles enfermedades que tiene Bruce Willis y que no le permiten hablar, leer ni caminar
El actor de “Duro de matar” vive bajo el cuidado de un equipo médico a tiempo completo debido a su deteriorado estado de salud.
La salud de
Bruce Willis
, uno de los actores más queridos de Hollywood, ha sido motivo de preocupación, pues padece demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Esta condición también ha resultado en una afasia, que es la pérdida de la capacidad para comprender o producir el lenguaje, un síntoma específico de esta enfermedad.
- Demencia frontotemporal: Es una enfermedad degenerativa que se presenta a menudo en personas más jóvenes que el Alzheimer, entre los 50 y 60 años
- Síntomas: Los síntomas pueden incluir cambios conductuales como irritabilidad, agresividad, impulsividad, desinhibición o alteraciones en el sueño y el apetito. Su padecimiento suele afectar la expresión y comprensión del lenguaje, al igual que la lectura y escritura.
- Relación con la afasia: La afasia que presenta Bruce Willis se debe a que la enfermedad afecta el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el responsable del lenguaje
- Pronóstico: La demencia frontotemporal no tiene cura ni tratamiento curativo, y es una enfermedad progresiva
Al protagonista de 'Duro de matar' le diagnosticaron esta enfermedad en el 2022.
¿Qué provoca la demencia frontotemporal?
Las principales causas de la demencia frontotemporal (DFT) son la acumulación anormal de proteínas, como la tau y la TDP-43, en las neuronas de los lóbulos frontales y temporales del cerebro, lo que provoca su degeneración. Aunque la causa exacta de esta acumulación es a menudo desconocida, los cambios genéticos o las mutaciones en ciertos genes pueden ser responsables de esta acumulación, y algunos casos son hereditarios.
¿Donarán el cerebro de Bruce Willis a la ciencia? Esto dice la familia
En medio de especulaciones, Rumer Willis, hija del actor, dio una actualización conmovedora sobre el avance de la demencia frontotemporal (FTD) que sufre su padre.
¿Quién cuida a Bruce Willis en la actualidad?
La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, es la principal cuidadora del actor, apoyada por su exesposa, Demi Moore, y sus cinco hijas. Además de la familia, la familia también recibe asistencia de profesionales debido al avance de la enfermedad y al aumento de sus necesidades.
¿Cuántos años puede vivir una persona con demencia frontotemporal?
La esperanza de vida promedio para la demencia frontotemporal es de 7 a 10 años desde el inicio de los síntomas, aunque puede variar considerablemente.
