Tras 19 años de su muerte, un video de la autopsia de Valentín Elizalde vuelve a encender la controversia

La industria musical en México vuelve a vestirse de luto al cumplirse 19 años del asesinato de Valentín Elizalde, "El Gallo de Oro", una de las voces más influyentes del regional mexicano. Su muerte, ocurrida tras un concierto en Reynosa, Tamaulipas, no solo marcó un antes y un después, sino que dejó incógnitas que casi dos décadas después siguen sin esclarecerse.

Un crimen lleno de dudas

Aquella madrugada del 25 de noviembre de 2006, Elizalde abandonó el palenque donde se presentó por última vez. Minutos después, su camioneta fue interceptada y atacada con más de 70 disparos. La teoría más repetida a lo largo de los años señala que la última canción que interpretó, "A mis enemigos", habría sido el detonante del atentado, pues se le atribuyó un mensaje provocador en pleno auge de disputas entre grupos criminales.

Pese al revuelo mediático y las múltiples versiones, la investigación oficial jamás derivó en detenidos. El caso sigue marcado por vacíos, especulaciones y un silencio institucional que solo alimenta el misterio.

El video forense que reabrió la herida

La tragedia volvió a cobrar fuerza cuando, años después del asesinato, salió a la luz la existencia de un video forense de la autopsia del cantante. El material, descrito como extremadamente gráfico, habría sido filtrado desde la propia funeraria y por personal forense de Reynosa.

Uno de los nombres más señalados fue el de Rodrigo Maldonado, jefe de peritos forenses, a quien se relacionó con la difusión de imágenes de otros crímenes. La polémica derivó en peticiones formales para borrar cualquier copia del video, que circuló brevemente en internet antes de ser eliminado por expertos digitales.

El dolor que persiste en la familia de "El Gallo de Oro"

La familia del cantante sigue enfrentando las secuelas del escrutinio y la exposición involuntaria. Recientemente, Valentina Elizalde, hija del intérprete de "Lobo domésticado", habló sobre el impacto emocional que le provoca la ese contenido.

Relató que jamás ha visto el video y que evita cualquier imagen o referencia relacionada.

