bbno$ estrena “Yezzir”, un explosivo sencillo con influencias de garage británico y adelanto de su próximo álbum

El multifacético rapero canadiense Alexander Leon Gumuchian, mejor conocido como bbno$ está de regreso con “Yezzir” , un nuevo sencillo cargado de energía y vibras de garage británico que confirma la versatilidad sonora del artista. El tema, lanzado el 23 de septiembre bajo el sello Broke/CMG, es el tercer adelanto de su esperado álbum homónimo, programado para estrenarse el próximo 17 de octubre. Con este lanzamiento, bbno$ sigue expandiendo los límites de su propuesta musical, abrazando géneros como el pop y la música dance, sin perder la irreverencia que lo ha convertido en un ícono.

Conquistando TikTok y revoluciona el trap

bbno$ ha conquistado TikTok y revoluciona el trap con humor y frescura. El rapero canadiense bbno$ saltó a la fama mundial con “Lalala” y hoy es una de las figuras más originales del trap. Alexander Leon Gumuchian, es uno de los artistas que mejor entiende la era digital. Este joven rapero ha logrado convertir el humor, la irreverencia y la experimentación en sus principales herramientas para conquistar a millones de oyentes en todo el mundo. Su gran salto llegó en 2019 con “Lalala”, un tema producido junto a Y2K que se viralizó en TikTok y rápidamente acumuló millones de streams en plataformas digitales.

Lo que comenzó como un experimento se convirtió en un fenómeno global que catapultó su nombre a la industria del trap y el hip hop. A diferencia de otros exponentes del género, bbno$ se distingue por su estilo fresco y desenfadado. Sus canciones no temen jugar con lo absurdo, las rimas divertidas y los beats pegajosos, creando un sello único que lo separa de propuestas más tradicionales. Además, su personalidad carismática en redes sociales ha potenciado aún más su conexión con la audiencia joven, que encuentra en él a un artista auténtico y cercano. El canadiense también ha colaborado con figuras como Yung Gravy, Rich Brian y Diplo, demostrando que su propuesta tiene cabida en distintos escenarios y estilos.

Estas alianzas no solo han ampliado su alcance, sino que también han consolidado su reputación como un artista versátil capaz de adaptarse sin perder su identidad. Hoy, bbno$ continúa girando por distintas partes del mundo, lanzando música que combina beats bailables con su característico sentido del humor. Su fórmula, que mezcla creatividad sin filtros y una visión clara de cómo conectar en la era digital, lo ha convertido en uno de los artistas más influyentes de su generación. El rapero regresará a tierras mexicanas, se presentará en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes el 29 de noviembre.