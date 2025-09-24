Dreamfields México 2025; todo lo que tienes que saber del festival electrónico de talla mundial en nuestro país

¿Lo tuyo es la música electrónica? Entonces, no te puedes perder Dreamfields México 2025, un festival de reconocimiento internacional, que llega por primera vez a Puebla con una propuesta ambiciosa, cargada de tecnología, talento global y una identidad propia.

Aquí te contamos dónde y cuándo será, cuál es el lineup y cuánto cuestan los boletos de Dreamfields 2025 para que no te quedes fuera del sueño.

¿Dónde y cuándo será Dreamfields 2025?

Este 2025, Dreamfields aterriza en la ciudad de Puebla los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

El lugar escogido es el Parque de Los Fuertes, que será transformado con seis escenarios de tecnología de punta, shows de luces láser, pirotecnia, zonas VIP, activaciones de marcas, áreas de descanso y espacios de comida.

Para esta sexta edición, la producción ha contemplado un escenario principal de 80 metros de largo por 27 metros de alto, con montajes que elevarán la experiencia visual y sensorial del festival de música electrónica.

La temática de esta edición es “The Power of Imagination” (El Poder de la Imaginación), con un enfoque en la esperanza, la unidad y la creatividad como hilo conductor de la experiencia.

¿Cuál es la cartelera de Dreamfields?

La oferta artística de Dreamfields México 2025 será amplia y diversa, con más de 120 DJs y productores nacionales e internacionales. Algunos de los nombres confirmados son los siguientes:

Steve Aoki

Charlotte de Witte

Enrico Sangiuliano

Layton Giordani

WARFACE

Korolova

Songkick

Partyraiser

Chris Avantgarde

Clara Cuvé

AniMe

Sasha

Fatima Hajji

John Digweed

Joris Voorn

Sub Zero Project

Rebekah

Dentro del cartel también se considera la inclusión de talento emergente poblano, para artistas locales que deseen sumarse a esta edición. La convocatoria se publicará próximmamente en el sitio oficial de la Secretaría de Arte y Cultura del Estado de Puebla.

¿Cuánto cuestan los boletos para Dreamfields 2025?

Los precios de los boletos para Dreamfields tienen distintas fases y modalidades (General / VIP). Los precios oficiales son:

Fase 1 General: $1,390 pesos

Fase 1 VIP: $2,590 pesos

Fase 2 General: $1,990 pesos

Fase 2 VIP: $2,590 pesos

Fase 3 General: $1,390 pesos

Fase 3 VIP: $1,790 pesos

Fase 3 General Weekend Ticket: $2,390 pesos

Fase 3 VIP Weekend Ticket: $3,190 pesos

La entrada VIP incluye beneficios especiales como baños privados, zona de descanso exclusiva, mejores accesos, algunas amenidades de comida, descuentos en mercancía oficial, entre otros extras.

Los boletos para Dreamfields se pueden adquirir en línea a través del sitio oficial en este ENLACE y de la plataforma Boletomóvil.

Recomendaciones para que no te quedes sin lugar:

Consulta constantemente el sitio oficial y redes sociales de Dreamfields para actualizaciones de artistas, cambios de fase y detalles adicionales.

para actualizaciones de artistas, cambios de fase y detalles adicionales. Verifica los protocolos de ingreso , objetos permitidos y mapas del evento antes del día.

, objetos permitidos y mapas del evento antes del día. Planea transporte, hospedaje y logística con tiempo, especialmente si vienes de fuera de Puebla.

Con esta edición, Dreamfields México busca no solo consolidarse como uno de los festivales más grandes de música electrónica en el país, sino también posicionar a Puebla como un referente cultural de vanguardia en la escena musical del país. ¿Te lo vas a perder?