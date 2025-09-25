¡Ya salió el tráiler! Avance de Avatar 3 sorprende con nuevas criaturas y una Eywa “villana”

Después de varios meses de espera este jueves 25 de septiembre se reveló el tráiler final de Avatar 3: Fuego y Ceniza , película que contará la historia de una tribu Na’vi que busca venganza contra Eywa por “abandonarlos” en momentos de crisis, así como la disputa entre Jake Sully y el coronel Miles Quaritch.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se publicó el avance de la película de James Cameron. En el tráiler se pudo observar a Varang, líder de la tribu “Ceniza” de Pandora, así como a enormes monstruos de agua y el regreso de la mítica criatura voladora, Toruk.

Tráiler oficial de Avatar 3: Fuego y Ceniza

El tráiler de Avatar 3 inicia con la entrada a escena de Varang, líder de la tribu Ceniza que señala que a diferencia del resto de los pueblos de Pandora, ven al fuego como “lo único puro” luego de que la divinidad Eywa los abandonara cuando este elemento arrasó con todos sus bosques de manera repentina.

Esto (el fuego) es la única cosa pura en el mundo. El fuego vino de la montaña. Quemó nuestros bosques. Mi pueblo lloró por ayuda, pero Eywa no respondió -mencionó la líder de la nueva tribu que aparecerá en la entrega del filme.

¿De qué tratará la historia de Avatar 3?

A diferencia de las primeras dos películas de Avatar , en donde los pueblos de Pandora se unieron para combatir a los humanos, en el filme 3 el coronel Miles se unirá a una tribu “desertora de Eywa” para combatir a Jake Sully y Neytiri.

Se señala que en esta nueva entrega de la historia de James Cameron, toda la comunidad de ese planeta se dividirá mientras comienzan las alianzas entre aquellos que en algún momento fueron humanos.

¿Cuándo se estrena Avatar 3 en México?

La nueva película de Avatar : Fuego y Ceniza saldrá en las salas de cine el próximo 18 de diciembre de este mismo 2025, por lo cual estamos a menos de tres meses de ver la continuidad de la historia que se contó con la entrega titulada “El camino del agua”.

Vale la pena mencionar que la última de estas películas se estrenó el 16 de diciembre del ya lejano 2022, lo cual representó un éxito a nivel mundial para los estudios 20th Century Studios.

¿Dónde ver las primeras dos películas de Avatar?

Para no perderse detalles de la película Avatar 3, es importante mencionar que las primeras dos entregas del filme se pueden ver a través de la plataforma de streaming Disney Plus en México.

