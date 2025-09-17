¿Estará Demi Lovato? Anuncian a los Jonas Brothers en el cast oficial de Camp Rock 3

La nostalgia juvenil se apodera de Disney Channel y Disney+ con el anuncio oficial de Camp Rock 3 , la esperada tercera entrega de la exitosa franquicia musical de la mano de los Jonas Brothers.

Aunque Demi Lovato no forma parte del elenco actoral, su presencia se mantiene como productora ejecutiva del proyecto y quizá otra sorpresa —dicho por ella misma—, que ya se encuentra en fase de filmación en Vancouver.

El regreso de los Jonas Brothers

Los hermanos Jonas —Joe, Nick y Kevin— retoman sus icónicos papeles como Shane, Nate y Jason Gray, respectivamente, en la banda ficticia Connect 3.

🎵 THIS IS REAL! THIS IS ME! 🎶 Presenting the cast of Camp Rock 3! pic.twitter.com/IeFYG8vXUj — Disney+ (@DisneyPlus) September 17, 2025

Además de sus participaciones como actores invitados, los Jonas Brothers también ejercen como productores ejecutivos del filme.

Demi Lovato: Productora pero no actriz

Aunque Demi Lovato no aparecerá frente a las cámaras, su influencia en Camp Rock 3 es indiscutible. La cantante y actriz regresa como productora ejecutiva, colaborando estrechamente con los Jonas Brothers en la realización de esta nueva entrega, luego de que rompieron al internet al cantar juntos semanas atrás.

En una reciente aparición en Watch What Happens Live, Lovato expresó su entusiasmo por revivir canciones emblemáticas de la saga durante la gira actual de los Jonas Brothers , aunque evitó confirmar su participación actoral y pidió a los fanáticos estar al pendiente de qué pasará.

Maria Canals-Barrera también regresa

La actriz Maria Canals-Barrera retoma su papel como Connie Torres, madre de Mitchie (interpretada por Lovato), quien en las películas originales era la chef del campamento.

Su regreso añade un toque de continuidad y familiaridad a la trama, conectando a los nuevos personajes con los originales.

Nuevos talentos en el campamento

De acuerdo a un comunicado que emitió Disney, la historia de Camp Rock 3 sigue a Connect 3, quienes regresan al campamento para encontrar un nuevo acto de apertura para su gira de reunión.

En este proceso, un grupo de nuevos campistas compite por la oportunidad, incluyendo a personajes interpretados por Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean. Sherry Cola también se une al elenco como Lark, una nueva incorporación al campamento.

Un cierre musical para la trilogía

Dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye, Camp Rock 3 promete mantener la esencia musical que caracterizó a sus predecesoras.

Con coreografías a cargo de Jamal Sims y la producción ejecutiva de Tim Federle, conocido por su trabajo en High School Musical: La serie , la película busca ofrecer una experiencia fresca y emocionante para una nueva generación de fans, al tiempo que honra el legado de la franquicia.

¿Cuándo se estrena Camp Rock 3?

Aunque Demi Lovato no estará en pantalla, su participación tras bambalinas y el regreso de los Jonas Brothers aseguran que Camp Rock 3 será un evento imperdible para los seguidores de la saga.

La fecha de estreno aún no ha sido anunciada, pero la expectativa crece mientras el campamento se prepara para recibir a una nueva generación de estrellas.

