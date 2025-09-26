Y que bailemos una vez más…Letra y video de “Canción Para Regresar” de Belinda y Sebastián Yatra

¡Bombazo en el ámbito musical! Los reconocidos artistas Sebastián Yatra y Belinda están de estreno con su nueva colaboración: “Canción Para Regresar”, una melodía llena de ritmo y talento.

El tema musical cuenta también con la participación de Lucho RK y Gente de Zona, quienes aportan su toque único a esta mezcla de pop y ritmos urbanos latinos que ha cautivado a los fans desde su lanzamiento.

La canción fue lanzada este jueves 25 de septiembre en plataformas digitales junto con su video oficial, generando gran expectativa. La química entre ambos artistas ha sido ampliamente elogiada en redes sociales.

La melodía habla sobre un amor perdido y el deseo de volver a empezar. Sebastián Yatra interpreta el conflicto interno de querer volver mientras Belinda refleja la duda y la intención de dejar ir, por su pparte Gente de Zona y Lucho RK añaden energía fiestera y callejera.

Letra completa de Canción Para Regresar

Va a ser de las noches más lindas de nuestra vida

Que noche la que dedico esta canción

La canción para regresar

No sé si todavía estás pensando

Cómo me jodiste

Que cuando dices “te amo”

No es lo que dijiste

Es que por ser tú el muro que tenía

En un segundo lo rompiste

Yo creía que me habías superado

Pero no lo hiciste

¿Cómo no volviste?

Me la tiré de bandolero

De callejero, mirada fría, soltería

Presumía corazón de hielo

Si se congela el corazón

Te convierte en un cabrón

Mala mía, eso no fue de caballero

Pero no hay otro en el mundo entero

Dime que es tarde para volver

Yo no sé cómo regresar

Dime que ya no me quieres más

¿Quién a ti te puede entender?

Di que el pasado se quedó atrás

Si el pasado fue el que dolió

¿Dónde está la oportunidad?

La busqué tanto y no llegó

Dime que no me vas a joder

No me podría perdonar

Dime que no te vas a alejar

Por supuesto que no lo haré

Te perdí, eras mi amor verdadero

Solo quiero empezar de cero

Y que bailemos una vez más

La canción que te vio llegar

La canción para regresar

Baby, nos gustamos tanto

Aunque tus amigas digan que no es para tanto

Esa tradición de escaparnos en el antro

Fue una movie, era solo el adelanto

Ay, mami, si la sal está buena pa’l tequila

¿Por qué perder el tiempo echándola en la herida?

¿Pa’ qué irnos por el mundo buscando en todo el mundo

Lo que solo pasaba estando juntos?

Ay loquita, ¿será que eres dueña de mí?

La magia del mundo es tu risa

Por ti vuelvo de morir

La llaman la niña de la isla bonita

La que se queda con tu corazón

Y lo que se da no se quita

Ay, lo que se da no se quita

dime que es tarde para volver

yo no sé cómo regresar

Dime que ya no me quieres más

¿Quién a ti te puede entender?

Di que el pasado se quedó atrás

Si el pasado fue el que dolió

¿Dónde está la oportunidad?

La busqué tanto y no llegó

Dime que no me vas a joder

No me podría perdonar

Dime que no te vas a alejar

Por supuesto que no lo haré

Te perdí, eras mi amor verdadero

Solo quiero empezar de cero y

Que bailemos una vez más

La canción que te vio llegar

La canción para regresar

Toda la vida te voy a esperar

No te lo digo, pero no sé amar

A nadie que no seas tú

Te llevo adentro como un tattoo

Dame como siempre me dabas

Lo hacíamos, luego me abrazabas

Si juntos no nos faltaba nada

¿Por qué de hace tanto no somos nada?

Ay loquita

¿Será que eres dueña de mí?

La magia del mundo es tu risa

Por ti vuelvo de morir

La llaman la niña de la isla bonita

La que se queda con tu corazón

Y lo que se da no se quita

ay, lo que se da no se quita

Tú me gustas tanto desde chiquitico

Róbame un besito y te lo multiplico

Te dejo mi corazón

Y lo que se da no se quita

Ay, lo que se da no se quita

Dime si es tarde para volver

Dime si lo quieres intentar

Yo sí lo quiero intentar

Dime que me hablas con la verdad

Dímelo, dímelo

Dime si oímos una vez más

La canción que te vio llegar

La canción para regresar

Te perdí, eras mi amor verdadero

solo quiero empezar de cero y

que bailemos una vez más

la canción que te vio llegar

la canción para regresar

