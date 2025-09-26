Y que bailemos una vez más…Letra y video de “Canción Para Regresar” de Belinda y Sebastián Yatra
¡Sorpresa musical! Belinda y Sebastián Yatra han unido sus talentos en una emotiva colaboración para atreverte a llamar a esa persona con quien quieres regresar.
¡Bombazo en el ámbito musical! Los reconocidos artistas Sebastián Yatra y Belinda están de estreno con su nueva colaboración: “Canción Para Regresar”, una melodía llena de ritmo y talento.
El tema musical cuenta también con la participación de Lucho RK y Gente de Zona, quienes aportan su toque único a esta mezcla de pop y ritmos urbanos latinos que ha cautivado a los fans desde su lanzamiento.
La canción fue lanzada este jueves 25 de septiembre en plataformas digitales junto con su video oficial, generando gran expectativa. La química entre ambos artistas ha sido ampliamente elogiada en redes sociales.
La melodía habla sobre un amor perdido y el deseo de volver a empezar. Sebastián Yatra interpreta el conflicto interno de querer volver mientras Belinda refleja la duda y la intención de dejar ir, por su pparte Gente de Zona y Lucho RK añaden energía fiestera y callejera.
Letra completa de Canción Para Regresar
Va a ser de las noches más lindas de nuestra vida
Que noche la que dedico esta canción
La canción para regresar
No sé si todavía estás pensando
Cómo me jodiste
Que cuando dices “te amo”
No es lo que dijiste
Es que por ser tú el muro que tenía
En un segundo lo rompiste
Yo creía que me habías superado
Pero no lo hiciste
¿Cómo no volviste?
Me la tiré de bandolero
De callejero, mirada fría, soltería
Presumía corazón de hielo
Si se congela el corazón
Te convierte en un cabrón
Mala mía, eso no fue de caballero
Pero no hay otro en el mundo entero
Dime que es tarde para volver
Yo no sé cómo regresar
Dime que ya no me quieres más
¿Quién a ti te puede entender?
Di que el pasado se quedó atrás
Si el pasado fue el que dolió
¿Dónde está la oportunidad?
La busqué tanto y no llegó
Dime que no me vas a joder
No me podría perdonar
Dime que no te vas a alejar
Por supuesto que no lo haré
Te perdí, eras mi amor verdadero
Solo quiero empezar de cero
Y que bailemos una vez más
La canción que te vio llegar
La canción para regresar
Baby, nos gustamos tanto
Aunque tus amigas digan que no es para tanto
Esa tradición de escaparnos en el antro
Fue una movie, era solo el adelanto
Ay, mami, si la sal está buena pa’l tequila
¿Por qué perder el tiempo echándola en la herida?
¿Pa’ qué irnos por el mundo buscando en todo el mundo
Lo que solo pasaba estando juntos?
Ay loquita, ¿será que eres dueña de mí?
La magia del mundo es tu risa
Por ti vuelvo de morir
La llaman la niña de la isla bonita
La que se queda con tu corazón
Y lo que se da no se quita
Ay, lo que se da no se quita
dime que es tarde para volver
yo no sé cómo regresar
Dime que ya no me quieres más
¿Quién a ti te puede entender?
Di que el pasado se quedó atrás
Si el pasado fue el que dolió
¿Dónde está la oportunidad?
La busqué tanto y no llegó
Dime que no me vas a joder
No me podría perdonar
Dime que no te vas a alejar
Por supuesto que no lo haré
Te perdí, eras mi amor verdadero
Solo quiero empezar de cero y
Que bailemos una vez más
La canción que te vio llegar
La canción para regresar
Toda la vida te voy a esperar
No te lo digo, pero no sé amar
A nadie que no seas tú
Te llevo adentro como un tattoo
Dame como siempre me dabas
Lo hacíamos, luego me abrazabas
Si juntos no nos faltaba nada
¿Por qué de hace tanto no somos nada?
Ay loquita
¿Será que eres dueña de mí?
La magia del mundo es tu risa
Por ti vuelvo de morir
La llaman la niña de la isla bonita
La que se queda con tu corazón
Y lo que se da no se quita
ay, lo que se da no se quita
Tú me gustas tanto desde chiquitico
Róbame un besito y te lo multiplico
Te dejo mi corazón
Y lo que se da no se quita
Ay, lo que se da no se quita
Dime si es tarde para volver
Dime si lo quieres intentar
Yo sí lo quiero intentar
Dime que me hablas con la verdad
Dímelo, dímelo
Dime si oímos una vez más
La canción que te vio llegar
La canción para regresar
Te perdí, eras mi amor verdadero
solo quiero empezar de cero y
que bailemos una vez más
la canción que te vio llegar
la canción para regresar
