Revelan tráiler de Avatar 3: Fuego y Ceniza que se estrena este mismo 2025

La película Avatar 3: Fuego y Ceniza contará la historia de una disputa interna entre el pueblo de Pandora; el filme tendrá nuevos villanos y criaturas.

Publicado por: Yael Toribio

  • La película Avatar 3: Fuego y Ceniza se estrenará el 18 de diciembre en cines
  • El tráiler reveló las intenciones de una tribu por destruir a la familia de Jake y Neytiri
  • Eventos ocurren después de la historia contada en el filme “El camino del agua”

  • La película busca igualar los récords de venta de boletos que consiguieron los primeros dos filmes
  • Avatar 3 continuará con la historia creada por el director de cine James Cameron
  • El tráiler mostró más y nuevas criaturas marinas y de fuego

Películas
