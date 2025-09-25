Revelan tráiler de Avatar 3: Fuego y Ceniza que se estrena este mismo 2025
La película Avatar 3: Fuego y Ceniza contará la historia de una disputa interna entre el pueblo de Pandora; el filme tendrá nuevos villanos y criaturas.
- La película Avatar 3: Fuego y Ceniza se estrenará el 18 de diciembre en cines
- El tráiler reveló las intenciones de una tribu por destruir a la familia de Jake y Neytiri
- Eventos ocurren después de la historia contada en el filme “El camino del agua”
- La película busca igualar los récords de venta de boletos que consiguieron los primeros dos filmes
- Avatar 3 continuará con la historia creada por el director de cine James Cameron
- El tráiler mostró más y nuevas criaturas marinas y de fuego
