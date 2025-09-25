Revelan tráiler de Avatar 3: Fuego y Ceniza que se estrena este mismo 2025

La película Avatar 3: Fuego y Ceniza se estrenará el 18 de diciembre en cines

El tráiler reveló las intenciones de una tribu por destruir a la familia de Jake y Neytiri

Eventos ocurren después de la historia contada en el filme “El camino del agua”

La película busca igualar los récords de venta de boletos que consiguieron los primeros dos filmes

Avatar 3 continuará con la historia creada por el director de cine James Cameron

El tráiler mostró más y nuevas criaturas marinas y de fuego

