¡Cierra la votación! Estos son los nominados de La Granja VIP y así puedes salvarlos

El drama en La Granja VIP está al rojo vivo y la cuenta regresiva para el cierre de votaciones ya comenzó. Este domingo 19 de octubre, uno de los nominados dirá adiós para siempre al corral más famoso de la televisión mexicana. Los nominados que luchan por mantenerse con vida en el reality son:



Carolina Ross

La Bea

César Doroteo

¡Y tú puedes decidir quién se queda con solo unos clics!

Todo cambió tras una traición inesperada... ¡Eleazar Gómez sorprendió al público al votar en contra de Carolina!, rompiendo alianzas y salvando a Alfredo Adame en la Asamblea del miércoles. En este juego de estrategias y emociones, cada voto cuenta. Y lo mejor, puedes votar todos los días hasta el domingo, acumulando hasta 20 votos diarios si participas en una encuesta extra.

¿Qué pasó esta semana en La Granja VIP?

El ambiente en La Granja VIP se volvió tenso luego de una asamblea cargada de reproches y votos cruzados. La Bea y César también aterrizaron en la cuerda floja por vías distintas, César no fue salvado durante la Cadena de Salvación, mientras que La Bea perdió el Duelo impuesto por el Capataz. Así, los tres quedaron a merced del público.

¿Por qué es tan importante votar esta semana?

Esta semana es clave para los fanáticos del reality, ya que cualquier giro puede cambiar el destino de los nominados. El voto del público no solo determina quién se queda, sino que puede revertir jugadas estratégicas internas. Si votaste por Alfredo Adame, tus votos se transfirieron automáticamente a Carolina Ross, dándole una segunda oportunidad.

El impacto del voto masivo es tan poderoso que un participante con baja popularidad puede volverse el favorito gracias al apoyo diario. Por eso, votar se vuelve no solo importante, sino decisivo.

¿Cuándo y cómo puedes votar por tu granjero favorito?

Las votaciones abren cada miércoles después de la Asamblea en vivo y se cierran el domingo durante la Gala conducida por Adal Ramones. Tienes 10 votos diarios, que puedes duplicar respondiendo una encuesta en la plataforma oficial.

Solo entra al sitio web de Azteca UNO o busca “votación La Granja VIP” en tu navegador. Elige entre Carolina, La Bea o César y distribuye tus votos como prefieras, todos para uno o divididos. Confirmas y listo, ¡tu voto puede cambiar el rumbo del reality!

