Adele protagonizaría el show de medio tiempo para el Super Bowl 2026, esto se sabe

La cantautora británica Adele , quien es intérprete de éxitos como “Hello”, “Set Fire to the Rain” y “Someone Like You” estaría considerando ser la artista del medio tiempo del Super Bowl 2026. Esto después de rechazar esta oportunidad en años pasados.

Presentarse en el Super Bowl 2026 sería su gran regreso a los escenarios después de retirarse para recargar energías, pasar más tiempo con su familia y priorizar su vida. Además estuvo cuidando su salud después de tener problemas con el alcohol durante la pandemia.

Indicios sobre que Adele estará en el Super Bowl 2026

Aunque todavía no se confirma la noticia por parte de Adele o los organizadores, los indicios volvieron a combrar fuerza después de que el comediante Jimmy Fallon dijera durante su programa de televisión The Tonight Show que la NFL se habría puesto en contacto con la cantante para organizar el espectáculo de medio tiempo y la buena noticia es que la artista lo estaba considerando.

Apparently, the NFL has approached @Adele about doing the 2026 Super Bowl halftime show. The good news is she’s considering it. The bad news is she says she wants to debut a new song that disses Drake. #FallonTonight pic.twitter.com/aL8aJOnua5 — The Tonight Show (@FallonTonight) September 23, 2025

Hay que señalar que el Super Bowl 2026 será transmitido por NBC, misma cadena en donde aparece el programa de Jimmy Fallon, quien recientemente regresó tras ser suspendido por lanzar comentarios Charlie Kirk.

¿No habrá baile en el Super Bowl?

En caso de que Adele se presente en Super Bowl 2026, muchos temen que el show tenga un ambiente calmado, en vez de festivo, ya que la artista suele cantar melodías tranquilas. Ante ello, existiría la posibilidad de invitados especiales.