LEISURE: Sentir y divertirse para sonar Desde Auckland hasta el Corona Capital 2025

El 14 de noviembre, LEISURE regresará a la Ciudad de México para presentarse en el Corona Capital 2025 , una cita que confirma el lazo especial que tienen con el público mexicano. En entrevista para adn Noticias les preguntamos cuál sería el mood perfecto para escucharlo y su respuesta fue clara: “el lugar y el mood que le dé paz al público”.

Imagina ese lugar que te da paz

Ahora ponle play y siente como si estuvieras en un concierto solo para ti. Así se siente Welcome To The Mood, el nuevo disco de LEISURE: un refugio sonoro donde cada acorde respira calma y cada canción se siente como un abrazo que no tienes prisa por soltar. El colectivo neozelandés tiene esa virtud: no solo componen canciones, crean atmósferas. Con su quinto álbum Welcome To The Mood nos abren la puerta a su universo. Grabado casi todo en vivo, el disco busca capturar la energía real de tocar entre amigos y divertirse. El resultado es un trabajo íntimo y sincero, el más humano que han hecho hasta ahora. “Queríamos volver a sentir la energía del estudio”, cuentan. Y lo lograron. Welcome To The Mood suena como la versión más auténtica de LEISURE: una banda que sabe que la calma también puede bailar. Inspirados en la filosofía del arquitecto Frank Lloyd Wright de crear algo “futurista y atemporal”, encontraron el equilibrio entre la nostalgia y lo contemporáneo. Las letras hablan de amor, conexión y vulnerabilidad con una serenidad que se siente. Es un disco que no busca imponerse, sino acompañar. No busca euforia ni ruido. Es un disco que se siente, que te baja el ritmo y convierte cualquier lugar en un momento de paz.

LEISURE no está compitiendo con nadie

Solo quieren que te tomes un respiro… y le pongas play al mood correcto. Pero ¿cómo mantienen esa armonía creativa dentro de la industria, entre giras y egos?

Lo que mantiene a LEISURE en movimiento no es la ambición, sino la amistad. Seis amigos que prefieren construir juntos antes que competir. Esa dinámica se refleja en su sonido: una mezcla precisa de soul, funk, R&B y electrónica suave. Su secreto no está en la perfección, sino en la química. Esa que no se ensaya, solo se siente.

Por supuesto, les preguntamos si sienten esa conexión con el público y qué esperan de México. Nos dijeron que “el público mexicano es de los más cálidos y apasionados del mundo”, y que cada visita termina por reafirmar esa conexión. De hecho, su relación con México ha sido clave en su crecimiento: aquí encontraron una audiencia que los escucha con el corazón y que los esperamos con ansias el 14 de noviembre en CDMX.

