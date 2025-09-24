Fallece Claudia Cardinale, estrella de El Gatopardo y La Pantera Rosa, a los 87 años

La actriz Claudia Cardinale , reconocida como uno de los íconos del cine europeo, falleció a los 87 años en Nemours, Francia, acompañada de sus hijos, según informó su agente Laurent Savry.

Nacida en Túnez en 1938 de padres sicilianos, Cardinale alcanzó fama internacional durante la época dorada del cine italiano —el neorrealismo—, bajo la dirección de maestros como Federico Fellini y Luchino Visconti.

Savry la despidió destacando su legado: “Nos deja el ejemplo de una mujer libre e inspirada tanto en su vida como en su arte”.

Así comenzó la exitosa carrera de Claudia Cardinale

Su carrera comenzó de manera inesperada. A los 16 años ganó un concurso de belleza que la llevó al Festival de Cine de Venecia , donde fue descubierta por productores. Aunque inicialmente soñaba con ser maestra, pronto aceptó probar suerte en el cine.

Su camino no estuvo libre de adversidades. Durante su adolescencia enfrentó un embarazo no planeado, además, durante años presentó a su hijo Patrick como su hermano menor.

Más tarde confesó que él fue la razón que la impulsó a trabajar para alcanzar la independencia.

El salto a la fama con Fellini y Visconti; una estrella del neorrealismo italiano

Cardinale se convirtió en símbolo del cine italiano con películas como 8 1/2 de Fellini y El Gatopardo de Visconti, ambas estrenadas en 1963.

Su versatilidad la llevó a Hollywood, donde participó en La Pantera Rosa de Blake Edwards y en Érase una vez en el Oeste de Sergio Leone, compartiendo créditos con figuras como Henry Fonda, Charles Bronson y David Niven.

El propio Niven la describió con humor como “el mayor invento de Italia, después de los espaguetis”.

Un legado más allá del cine

A lo largo de seis décadas, Claudia Cardinale encarnó a todo tipo de personajes: desde santas hasta rebeldes. Actuó hasta entrados los 80 años, apareciendo incluso en la serie suiza Bulle en 2020.

Más allá de la pantalla, en el año 2000 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO por su defensa de los derechos de las mujeres. También recibió numerosos reconocimientos, entre ellos un premio a la trayectoria en el Festival de Cine de Berlín en 2002.

La despedida a una leyenda en Italia

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli , la calificó como “una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos”, símbolo de la gracia y el glamour de la posguerra.

Claudia Cardinale deja un legado cinematográfico y cultural que trasciende generaciones, recordada como un ícono de libertad, belleza y talento en la historia del cine mundial.

