¡Tulio estamos al aire! Fechas, sedes, venta de boletos y todo sobre los conciertos de 31 Minutos en México

¡Atención fanáticos de todas las edades! La sensación chilena 31 Minutos ha confirmado que volverá a México con su nuevo espectáculo en vivo: “Radio Guaripolo II”. Todo esto tras la exitosa presentación en el Tiny Desk Concert, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto de los personajes de trapo se preparan para conquistar varias ciudades de nuestro país con un show renovado y lleno de música.

Los conciertos de 31 Minutos están programados para abril de 2026 y prometen ser una de las experiencias teatrales más divertidas del próximo año.

Ir a Washington DC y no visitar algunas de sus 7 maravillas es como venir a Titirilquén y no conocer su fábrica de escobas. Un buen relajo para lo que vino después: grabar el Tiny Desk de 31 Minutos, que quedo impactante y se estrena mañana temprano. pic.twitter.com/J5NpfZXNo3 — 31 minutos (@31minutos_tv) October 5, 2025

Radio Guaripolo II: Un Espectáculo imperdible de 31 Minutos en México

El nuevo montaje es descrito como una “nueva aventura teatral” que recrea la atmósfera de un caótico programa radiofónico nocturno. El infaltable Guaripolo, el personaje menos popular, pero más amado, será el flamante conductor de esta puesta en escena, recibiendo llamadas extrañas y contando historias bizarras en la cabina.

El show de 31 Minutos en México contará con el regreso de personajes icónicos como Policarpo Avendaño, y por supuesto, presentará nuevas secciones y las queridas canciones que han convertido al programa y sus personajes en un clásico intergeneracional del entretenimiento latinoamericano.

Fechas de 31 Minutos en México (Abril 2026)

La gira de Radio Guaripolo II recorrerá la República Mexicana con un total de siete conciertos de 31 Minutos en cinco ciudades. ¡Prepara tu calendario!

• 1 de abril: Auditorio Telmex – Guadalajara

• 3, 4 y 5 de abril: Teatro Metropolitan – Ciudad de México

• 7 de abril: Auditorio GNP Seguros – Puebla

• 9 de abril: Foro GNP Seguros – Mérida

• 11 de abril: Plaza de Toros – Cancún

31 minutos - Minilolas - Minilolas

Venta de Boletos para conciertos de 31 Minutos en México

Para asegurar tu lugar en esta nueva aventura, mantente atento a las fechas de venta:

• Preventa Exclusiva (Banamex): Viernes 17 de octubre

• Venta General al Público: Sábado 18 de octubre

Los boletos estarán disponibles a través de los sistemas de boletaje Ticketmaster y Eticket así que organiza tu compra para ver a Tulio Triviño y sus amigos en vivo en México en 2026.