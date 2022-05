Star Wars: Orden cronológico de series, películas, cómic y videojuegos

El catálogo de Star Wars parece no terminar y va desde material impreso hasta series animadas, y obviamente las entregas para la pantalla grande, aquí te decimos cómo debes ver, leer y jugar en ordén cronólogico los materiales de una de las franquicias más grandes de la industria del entretenimiento y que ha cautivado a millones de fans generación tras generación.

Ordén cronológico

Star Wars:

High Republic (cómic)

Episodio I: La amenaza fantasma (Película)

Episodio II: El ataque de los clones (Película)

Clone Wars (Serie animada)

Episodio III: La venganza de los Sith (Película)

The Bad Batch (Serie animada)



Star Wars: Solo (Película)

Star Wars: Rebels (Serie animada)

Star Wars: Obi-Wan Kenobi (Serie)

Star Wars: Rogue One (Película)

Episodio IV: Una nueva esperanza (Película)

Star Wars: The Force Awakens (Videojuego)



Episodio V: El imperio contraataca (Película)

Episodio VI: El retorno del Jedi (Película)

Star Wars: Mandalorian Temporada 1 (Serie)

Star Wars: Mandalorian Temporada 2 (Serie)

Star Wars: El libro de Boba Fett (Serie)

Episodio VII: El despertar de la fuerza (Película)

Episodio VIII: Los últimos Jedi (Película)

Episodio IX: El Ascenso de Skywalker (Película)

Lanzan nuevo tráiler de Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Disney y Lucas Film siguen sacándole jugo a la saga de Star Wars y en el día del May The 4th be with you lanzan un nuevo tráiler de la serie Obi-Wan Kenobi basada en la historia del legendario Jedi y maestro de Darth Vader protagonizado por Ewan McGregor quien ya había hecho este papel en la trilogia basada en los episodios 1, 2 y 3 de la franquicia.

La serie contará la historia de este maestro Jedi luego de lo

s acontecimentos ocurridos en el episodio III: La Venganza de los Sith. y justo donde viene la transición de Anakin Skywalker hacia Darth Vader.

Ewan McGregor, regresa al uno de los papeles más icónicos en su carrera a poco más de 15 años de no hacerlo y se estrenará el próximo 25 de mayo a través de Disney+.

