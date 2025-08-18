VIDEO: Ángela Aguilar es acusada de comentarios racistas durante concierto en Los Ángeles

Ángela Aguilar vuelve a la polémica tras presentarse en Los Ángeles, California, ciudad donde nació, y dar declaraciones a la comunidad hispana en medio de las redadas contra migrantes.

En medio del concierto, la joven cantante recordó unas palabras que dio Pepe Aguilar, su padre, una noche antes; sin embargo, la polémica creció cuando hizo énfasis en la palabra “legal”, refiriéndose a los méxico-americanos, ya que muchos la consideraron “racista”, aunque, a primera vista, parecería sólo una postura diferente.

¿Por qué acusan a Ángela Aguilar de dar mensajes contra migrantes?

Durante un momento que se tomó para dirigirse a sus fanáticos, Aguilar recordó que ella nació en aquella ciudad y que siempre han sentido orgullo de ser méxico-americanos; sin embargo, se corrigió y agregó la palabra “legal”.

“Nací en Los Ángeles (...) Mi padre dijo algo ayer (...) él estaba muy orgulloso de ser méxico-americano, de estar en los Estados Unidos y ser un méxico-americano...un méxico-americano legal”, expresó.

Esas palabras bastaron para que en redes sociales, ella y su familia fueran tachados de olvidarse de sus raíces; no obstante, otros tantos aseguraron que las palabras fueron sacadas de contexto.

"¿Por qué habla en inglés si canta en español?”, “por eso la gente no los quiere”, “ellos se encargan de hundirse”, “racista, solo lucran con México”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales como TikTok e Instagram.

La cancelación alcanzó a Pepe Aguilar

Los mensajes no fueron solo para Ángela, sino que alcanzaron a Pepe Aguilar , debido a que se viralizó el video de la noche anterior donde pide a los migrantes que viajen siendo legales.

“Y hagamos las cosas legalmente, hagámoslo legalmente para que no haya ningún pinch* pretexto”, por lo que los acusaron de apoyar posturas contra la migración.

Reviven video de Ángela y Leonardo Aguilar haciendo el “pasito Trump”

Esta polémica bastó para que revivieran un video de Ángela y su hermano Leonardo Aguilar bailando en una premiación; sin embargo, fueron señalados de ser “trumpistas” debido a que hicieron un paso que el presidente estadounidense popularizó durante su campaña del año pasado.

La grabación fue realizada en los Latin Grammy 2024 , donde acompañada de su hermano y su padre presentó un premio.

¿Responde Ángela Aguilar?

Pese a toda esta polémica, la familia Aguilar no se ha posicionado; sin embargo, la intérprete de La Llorona reposteó una imagen en sus historias donde se le ve cantando y una imagen que dice: “Sólo el pueblo salva al pueblo”.

