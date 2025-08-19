Sherlyn se pronucia sobre manutención de Nodal a Inti y manda consejo a Cazzu: “Que aporte”

En medio de la polémica generada por las recientes declaraciones de Christian Nodal durante una entrevista con la periodista Adela Micha, la actriz Sherlyn González compartió su opinión y ofreció un consejo a Cazzu, en relación con la situación que la involucra con el intérprete sonorense y a su hija en común, la pequeña Inti.

Sherlyn recomendó a la artista argentina tomar acciones legales en México en caso de que necesite apoyo para el bienestar de su hija.

¿Qué dijo Sherlyn sobre la manutención de Inti?

La actriz y cantante tapatía, conocida por su postura en defensa de los derechos de las mujeres, recomendó a Cazzu que tome acciones legales contra Nodal en México, un país donde, aseguró, las leyes respaldan a las mujeres en estos casos.

Las leyes en nuestro país nos respaldan como mujeres al cien por ciento. Si tiene (el proceso legal) hecho en Argentina, le recomendaría que lo haga en México. Si existe un papá, que el papá aporte. Las responsabilidades son compartidas … ni siquiera es una opción. Ojalá que se portaran muy adultos ambos y dejaran a la niña muy tranquila y que todos vieran por el bien de la niña y no por el tema mediático -afirmó para Ventaneando, subrayando la importancia de que los hombres cumplan con su responsabilidad paterna.

¿Por qué Sherlyn opinó sobre la manutención de Nodal a Inti?

Recordemos que hace unos días la trapera argentina estuvo en México para presentar su libro Perreo, una revolución. A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue interceptada por diversos medios. Allí, la artista accedió a responder algunas preguntas de la prensa, quienes de inmediato le cuestionaron si estaba recibiendo apoyo económico por parte del padre de su hija.

Cazzu dijo que no está satisfecha con la manutención o pensión alimenticia que el cantante de regional mexicano le da a su hija.

Se podría decir que sí. No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gatos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno -respondió.

Pese a que han circulado rumores sobre un posible juicio entre los cantantes, Cazzu lo negó. La intérprete de ‘Mucha Data’ y ‘Chapiadora’ explicó que no ha tomado acciones legales porque considera que sería agotador enfrentarse a un sistema que no apoya a las mujeres.

“Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, sentenció.

