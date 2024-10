“Es desagradable”: Pepe Aguilar critica la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Nuevamente, la familia Aguilar volvió a ser tendencia esta semana tras el lanzamiento del tema de Pepe Aguilar, ‘Cuídamelo Bien’, donde el cantante opinó acerca de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal . El polémico comentario ha resonado a través de redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre la relación de Christian Nodal y su hija?

El cantante Pepe Aguilar se encuentra de gira publicitaria en EUA, donde, a través de una entrevista con Alan Tacher, reveló cómo se siente sobre el tema en relación con Christian Nodal tras la boda con Ángela Aguilar. Asimismo, confesó que considera a su yerno como una buena persona.

“Llegué con Christian y le dije: ‘Pues mira, creo que nos está jugando todo mundo, vamos a jugar también’. Y me dijo: ‘¿De qué me está hablando, suegro?’. Ya que la escuchó, se quedó como pensando... y me dice: ‘Está buena, todavía no sé qué pensar... A ver, suegro, póngamela otra vez, por favor, quiero escuchar algo’”, confesó Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar llama “cursis” a Christian Nodal y Ángela Aguilar

En relación a si quiere a Christian Nodal, Pepe Aguilar respondió que considera a Nodal como un buen muchacho. Además, confesó que lo aprecia como cantante y como colega.

“Yo quiero mucho a Christian, la verdad es un buen muchacho. Desde hace años lo conozco, hay cariño, y aparte, como colega, lo respeto mucho y lo admiro; se me hace un chavo que canta muy bien”.

Por otro lado, aseguró que es “desagradable” todo el amor que se expresan ambos y los llamó cursis. “Qué cosa tan desagradable. Son unos verdaderos cursis, todo el tiempo”, dijo Pepe Aguilar en la entrevista.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.