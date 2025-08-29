Concierto gratis de los Aguilar por el Grito de Independencia; sede y detalles del show

El Día de la Independencia se celebrará a lo grande en Jalisco. Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar ofrecerán un concierto gratis el 15 de septiembre en el centro de Guadalajara, confirmó el gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro.

“Van a cantar estos artistas que hemos contratado. Viene Pepe Aguilar a cantar a las y los jaliscientes al grito de independencia, viene Ángela Aguilar”, comentó.

En adn40 te proporcionamos todos los detalles del concierto gratuito de los Aguilar para que te lances.

Grito de Independencia en Guadalajara, Jalisco

El mandatario emecista encabezará la ceremonia del Grito a las 21:00 horas, antes de dar paso a la esperada presentación musical. Lemus informó que se tratará de un concierto gratuito y al aire libre, sin incluir el show ecuestre que caracteriza a los espectáculos de la familia Aguilar.

La dinastía Aguilar ofrecerán su concierto en Paseo Alcalde, el corredor peatonal ubicado en el centro histórico de Guadalajara. El show principal estará encabezado por Pepe, quien interpretará algunos de sus éxitos como “Perdóname”, “Directo al corazón” y “Prometiste”.

Generalmente, este tipo de espectáculos se lleva a cabo en la Plaza de Armas o la Plaza Liberación, pero el cambio de sede garantizará que la celebración se desarrolle sin inconvenientes, ya que actualmente se realizan obras de renovación.

¿Dónde es el concierto de los Aguilar?

Lugar: Paseo Alcalde, en el corazón del centro histórico de Guadalajara

Fecha: Próximo 15 de septiembre

Hora: Después de las 21:00 horas

Así que ya lo sabes, preparate para una noche mexicana con una de las dinastías musicales más grandes de México.

¿Christian Nodal estará en concierto gratuito de los Aguilar?

Tras darse a conocer la noticia, muchos se han preguntado sobre la asistencia de Christian Nodal , esposo de Ángela Aguilar. Pese a que el cantante sonorense ha estado presente en otros eventos de la familia, aún se desconoce si estará en este show.

En caso de que no te interese este concierto, te informamos que Julión Álvarez se presentará en Paseo Bravo de Puebla.

